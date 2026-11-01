Κακοκαιρία τύπου «Π» με ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι, ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ – Ισχυρά φαινόμενα σε δυτική και βόρεια Ελλάδα, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα – Τι προβλέπει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας για την Τρίτη και πώς θα επηρεαστεί η Αττική





Η νέα μεταβολή του καιρού οφείλεται σε βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από την Ιταλία προς τη χώρα μας, μεταφέροντας οργανωμένα συστήματα βροχοπτώσεων και καταιγίδων.







Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιοχές όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνοδευτούν από μεγάλα ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα, καθώς και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.



Πού θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα Κυριακή (01-11-2026) τουλάχιστον μέχρι και αύριο Δευτέρα (02-11-2026) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.







Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



Σήμερα Κυριακή (01-11-2026)



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β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το απόγευμα.

γ. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία από τις πρωινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

δ. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

Επιδείνωση παρουσιάζει από τις πρώτες ώρες της Κυριακής (1/11) ο καιρός , με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα τουλάχιστον έως τη Δευτέρα (2/11), κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική Ελλάδα. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια, η κακοκαιρία θα έχει χαρακτηριστικά τύπου «Π» και αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι και την Τρίτη (3/11).Η νέα μεταβολή του καιρού οφείλεται σε βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από την Ιταλία προς τη χώρα μας, μεταφέροντας οργανωμένα συστήματα βροχοπτώσεων και καταιγίδων.Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα, στη Μακεδονία, στη Θράκη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, σχηματίζοντας τη χαρακτηριστική γεωγραφική κατανομή που οι μετεωρολόγοι περιγράφουν ως κακοκαιρία τύπου «Π».Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιοχές όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνοδευτούν από μεγάλα ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα, καθώς και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα Κυριακή (01-11-2026) τουλάχιστον μέχρι και αύριο Δευτέρα (02-11-2026) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.Πιο συγκεκριμένα,Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:Σήμερα Κυριακή (01-11-2026)α. Στα νησιά του Ιονίου έως το μεσημέρι.β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το απόγευμα.γ. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία από τις πρωινές ώρες έως αργά τη νύχτα.δ. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα.



Αύριο Δευτέρα (02-11-2026)



α. Στα νησιά του Ιονίου, κατά διαστήματα, από τις πρωινές ώρες.

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

γ. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, μέχρι τις βραδινές ώρες.



Τσατραφύλλιας: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία την Τρίτη Παρότι το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ καλύπτει προς το παρόν το διάστημα έως και τη Δευτέρα, η πρόγνωση του μετεωρολόγου του protothema.gr επεκτείνεται και στην Τρίτη (3/11).



Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί, με τις βροχές και τις καταιγίδες να εκδηλώνονται αρχικά στη δυτική Ελλάδα.



Στη συνέχεια, τα εντονότερα φαινόμενα προβλέπεται να μετατοπιστούν προς την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.



Αντίθετα, στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών.



Τι αναμένεται στην Αττική Η Αττική δεν περιλαμβάνεται, με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα, στις περιοχές για τις οποίες προβλέπεται αυξημένη επικινδυνότητα λόγω ισχυρών βροχών και καταιγίδων.



Όπως εξηγεί ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές στο λεκανοπέδιο, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται προς το παρόν ιδιαίτερα έντονη επιδείνωση του καιρού.



Η εξέλιξη των φαινομένων θα εξαρτηθεί από την πορεία του βαρομετρικού χαμηλού και τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.



Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρμόδιες υπηρεσίες Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ έχει κινητοποιήσει τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.



Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στις περιοχές όπου προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες, κυρίως εφόσον καταγραφούν μεγάλες ποσότητες βροχής μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα.



Οι πολίτες καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις τους και να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις, καθώς η ένταση και η γεωγραφική κατανομή των φαινομένων ενδέχεται να μεταβληθούν.