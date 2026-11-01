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Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τη Δευτέρα: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τη Δευτέρα: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Πιθανές και τοπικές χαλαζοπτώσεις - Σήμερα τα εντονότερα φαινόμενα σε Μακεδονία, Αιγαίο και Δωδεκάνησα, από αύριο επεκτείνονται σε Ιόνιο, Ήπειρο και Πελοπόννησο
Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε το Σάββατο, επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.
Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.
Άστατος καιρός προβλέπεται για σήμερα Κυριακή (01-11-2026) και τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα (02-11-2026) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Σήμερα Κυριακή (01-11-2026)
α. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία έως αργά τη νύχτα.
β. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως αργά τη νύχτα.
γ. Στα Δωδεκάνησα.
Αύριο Δευτέρα (02-11-2026)
α. Στα νησιά του Ιονίου, από τις μεσημβρινές ώρες.
β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια, από το απόγευμα.
γ. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως αργά τη νύχτα.
Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.
Άστατος καιρός προβλέπεται για σήμερα Κυριακή (01-11-2026) και τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα (02-11-2026) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Σήμερα Κυριακή (01-11-2026)
α. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία έως αργά τη νύχτα.
β. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως αργά τη νύχτα.
γ. Στα Δωδεκάνησα.
Αύριο Δευτέρα (02-11-2026)
α. Στα νησιά του Ιονίου, από τις μεσημβρινές ώρες.
β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια, από το απόγευμα.
γ. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως αργά τη νύχτα.
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