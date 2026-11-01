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Έπεσε κεραμοσκεπή από σπίτι στην Κυψέλη, πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία
Έπεσε κεραμοσκεπή από σπίτι στην Κυψέλη, πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες
Κεραμοσκεπή έπεσε από σπίτι στην περιοχή της Κυψέλης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πρωτέως.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Μυτιλήνης, για λόγους ασφαλείας.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς, ενώ παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε την πτώση της κεραμοσκεπής.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Μυτιλήνης, για λόγους ασφαλείας.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς, ενώ παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε την πτώση της κεραμοσκεπής.
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