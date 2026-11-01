Έπεσε κεραμοσκεπή από σπίτι στην Κυψέλη, πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία
ΕΛΛΑΔΑ
Κυψέλη

Έπεσε κεραμοσκεπή από σπίτι στην Κυψέλη, πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Έπεσε κεραμοσκεπή από σπίτι στην Κυψέλη, πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία
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Κεραμοσκεπή έπεσε από σπίτι στην περιοχή της Κυψέλης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πρωτέως.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Μυτιλήνης, για λόγους ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς, ενώ παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε την πτώση της κεραμοσκεπής.
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