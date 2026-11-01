Λήξη συναγερμού στο Σύνταγμα για ύποπτο σάκο
Λήξη συναγερμού στο Σύνταγμα για ύποπτο σάκο
Στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για τον έλεγχο του αντικειμένου
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11) στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου σάκου στην πλατεία Συντάγματος.
Στο σημείο κλήθηκε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Όθωνος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν για να εξετάσουν το ύποπτο αντικείμενο και να διαπιστώσουν το περιεχόμενό του.
Το συμβάν έληξε λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην οδό Όθωνος.
Άγνωστος είχε επικοινωνήσει με το 112, ισχυριζόμενος ότι στο όχημα είχε τοποθετηθεί βόμβα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.
Για λόγους ασφαλείας, η κυκλοφορία είχε διακοπεί και στα δύο ρεύματα της οδού Σκρα, από το ύψος της Μεσολογγίου έως την οδό Ανδρομάχης.
Ωστόσο, η απειλή αποδείχθηκε φάρσα, καθώς από τον έλεγχο των πυροτεχνουργών δεν εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός ή άλλο επικίνδυνο αντικείμενο.
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή αποκαταστάθηκε.
Στο σημείο κλήθηκε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Όθωνος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν για να εξετάσουν το ύποπτο αντικείμενο και να διαπιστώσουν το περιεχόμενό του.
Το συμβάν έληξε λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην οδό Όθωνος.
Φάρσα η απειλή για βόμβα στην ΚαλλιθέαΝωρίτερα, το βράδυ του Σαββάτου (31/10), είχε σημάνει συναγερμός και στην Καλλιθέα, έπειτα από απειλή για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην οδό Σκρα.
Άγνωστος είχε επικοινωνήσει με το 112, ισχυριζόμενος ότι στο όχημα είχε τοποθετηθεί βόμβα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.
Για λόγους ασφαλείας, η κυκλοφορία είχε διακοπεί και στα δύο ρεύματα της οδού Σκρα, από το ύψος της Μεσολογγίου έως την οδό Ανδρομάχης.
Ωστόσο, η απειλή αποδείχθηκε φάρσα, καθώς από τον έλεγχο των πυροτεχνουργών δεν εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός ή άλλο επικίνδυνο αντικείμενο.
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή αποκαταστάθηκε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα