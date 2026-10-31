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Λήξη συναγερμού στην Καλλιθέα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
Λήξη συναγερμού στην Καλλιθέα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
Στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών
UPD:
Έληξε ο συναγερμός στην Καλλιθέα καθώς από τον έλεγχο που πραγματοποίησε το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) δεν προέκυψε ότι είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός.
Είχε προηγηθεί προηγηθεί τηλεφώνημα στο 112, στο οποίο άγνωστος ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός σε αυτοκίνητο. Λόγω του ελέγχου, είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκρα.
Είχε προηγηθεί προηγηθεί τηλεφώνημα στο 112, στο οποίο άγνωστος ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός σε αυτοκίνητο. Λόγω του ελέγχου, είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκρα.
UPD:
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