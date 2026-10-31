Ένοχοι πέντε αστυνομικοί για την υπόθεση του Βασίλη Μάγγου
Ένοχοι πέντε αστυνομικοί για την υπόθεση του Βασίλη Μάγγου
Το δικαστήριο αναγνώρισε ομόφωνα το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου και απέρριψε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και ανακοίνωσε τη συνολική ποινή μετά τη συγχώνευση σε 6 έτη κάθειρξης και 10 μήνες φυλάκισης
Την ενοχή πέντε αστυνομικών πλην ενός αποφάσισε το βράδυ του Σαββάτου (31/10) το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας, στη δίκη για την υπόθεση του Βασίλη Μάγγου.
Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία και αφορά όλες τις πράξεις που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, σύμφωνα με το gegonota.news. Την ενοχή των κατηγορουμένων είχε προτείνει και η εισαγγελέας την Παρασκευή. H εισαγγελέας πρότεινε για όλους να απορριφθεί το ελαφρυντικό του σύννομου πρότερου βίου, λόγω των περιστάσεων της πράξης (σ.σ. ότι τελέστηκε στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους), και να γίνει δεκτό το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.
Πρότεινε κάθειρξη 5 ετών για την πρώτη πράξη (βασανιστήρια), φυλάκιση δύο ετών για την επικίνδυνη σωματική βλάβη, φυλάκιση ενός έτους για την έκθεση και φυλάκιση έξι μηνών για την παράνομη κατακράτηση.
Το δικαστήριο αναγνώρισε ομόφωνα το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου και απέρριψε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και ανακοίνωσε τη συνολική ποινή μετά τη συγχώνευση σε 6 έτη κάθειρξης και 10 μήνες φυλάκισης.
Η υπεράσπιση ζήτησε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση και το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ο κάθε κατηγορούμενος θα πληρώσει 2.500 ευρώ δικαστικά έξοδα έκαστος, λόγω των πολλών συνεδριάσεων, μαρτύρων κ.λπ.
Ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου, Γιάννης, έκανε δύο αναρτήσεις στα social media, στις οποίες ανακοίνωσε την ενοχή των πέντε αστυνομικών, αναφέροντας πως ο γιος του «παραδίνεται δικαιωμένος στην ιστορία».
Ο Βασίλης Μάγγος ήταν 26χρονος από τον Βόλο, ο οποίος πέθανε στις 13 Ιουλίου 2020, περίπου έναν μήνα μετά τον ξυλοδαρμό του από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια κινητοποίησης έξω από τα δικαστήρια του Βόλου. Στις 14 Ιουνίου 2020, ο Μάγγος είχε βρεθεί σε συγκέντρωση αλληλεγγύης προς πολίτες που είχαν συλληφθεί στη διάρκεια διαδηλώσεων κατά της καύσης απορριμμάτων από την ΑΓΕΤ. Σύμφωνα με καταγγελίες και οπτικό υλικό, αστυνομικοί τον χτύπησαν, ενώ ακολούθησε η προσαγωγή του στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας. Ο ίδιος είχε καταγγείλει ότι υπέστη περαιτέρω κακοποίηση μέσα στο αστυνομικό κτίριο. Είχε τραυματιστεί σοβαρά, με κατάγματα στα πλευρά και άλλες κακώσεις. Έναν μήνα αργότερα βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του. Η ιατροδικαστική διερεύνηση απέδωσε τον θάνατό του σε οξεία πνευμονική βλάβη.
Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία και αφορά όλες τις πράξεις που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, σύμφωνα με το gegonota.news. Την ενοχή των κατηγορουμένων είχε προτείνει και η εισαγγελέας την Παρασκευή. H εισαγγελέας πρότεινε για όλους να απορριφθεί το ελαφρυντικό του σύννομου πρότερου βίου, λόγω των περιστάσεων της πράξης (σ.σ. ότι τελέστηκε στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους), και να γίνει δεκτό το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.
Πρότεινε κάθειρξη 5 ετών για την πρώτη πράξη (βασανιστήρια), φυλάκιση δύο ετών για την επικίνδυνη σωματική βλάβη, φυλάκιση ενός έτους για την έκθεση και φυλάκιση έξι μηνών για την παράνομη κατακράτηση.
Το δικαστήριο αναγνώρισε ομόφωνα το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου και απέρριψε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και ανακοίνωσε τη συνολική ποινή μετά τη συγχώνευση σε 6 έτη κάθειρξης και 10 μήνες φυλάκισης.
Η υπεράσπιση ζήτησε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση και το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ο κάθε κατηγορούμενος θα πληρώσει 2.500 ευρώ δικαστικά έξοδα έκαστος, λόγω των πολλών συνεδριάσεων, μαρτύρων κ.λπ.
Ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου, Γιάννης, έκανε δύο αναρτήσεις στα social media, στις οποίες ανακοίνωσε την ενοχή των πέντε αστυνομικών, αναφέροντας πως ο γιος του «παραδίνεται δικαιωμένος στην ιστορία».
Ο Βασίλης Μάγγος ήταν 26χρονος από τον Βόλο, ο οποίος πέθανε στις 13 Ιουλίου 2020, περίπου έναν μήνα μετά τον ξυλοδαρμό του από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια κινητοποίησης έξω από τα δικαστήρια του Βόλου. Στις 14 Ιουνίου 2020, ο Μάγγος είχε βρεθεί σε συγκέντρωση αλληλεγγύης προς πολίτες που είχαν συλληφθεί στη διάρκεια διαδηλώσεων κατά της καύσης απορριμμάτων από την ΑΓΕΤ. Σύμφωνα με καταγγελίες και οπτικό υλικό, αστυνομικοί τον χτύπησαν, ενώ ακολούθησε η προσαγωγή του στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας. Ο ίδιος είχε καταγγείλει ότι υπέστη περαιτέρω κακοποίηση μέσα στο αστυνομικό κτίριο. Είχε τραυματιστεί σοβαρά, με κατάγματα στα πλευρά και άλλες κακώσεις. Έναν μήνα αργότερα βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του. Η ιατροδικαστική διερεύνηση απέδωσε τον θάνατό του σε οξεία πνευμονική βλάβη.
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