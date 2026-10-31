Συνελήφθη μικροπωλητής σε πανηγύρι της Λιβαδειάς με 2.321 προϊόντα «μαϊμού» αξίας άνω των 13.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Αστυνομία Λιβαδειά Πανηγύρι

Συνελήφθη μικροπωλητής σε πανηγύρι της Λιβαδειάς με 2.321 προϊόντα «μαϊμού» αξίας άνω των 13.000 ευρώ

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, απάτη, καθώς και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος

Συνελήφθη μικροπωλητής σε πανηγύρι της Λιβαδειάς με 2.321 προϊόντα «μαϊμού» αξίας άνω των 13.000 ευρώ
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Στη σύλληψη ενός ημεδαπού, ο οποίος διέθετε προς πώληση προϊόντα απομίμησης γνωστών εταιρειών σε πανηγύρι στη Λιβαδειά προχώρησαν αστυνομικοί.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στον χώρο της εμποροπανήγυρης του Δήμου Λεβαδέων, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας εργαζόταν χρησιμοποιώντας άδεια μικροπωλητή που είχε εκδοθεί στο όνομα άλλου ημεδαπού, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές.

Παράλληλα, εντοπίστηκε να διαθέτει προς πώληση ενδύματα που έφεραν σήματα γνωστών εταιρειών, χωρίς να διαθέτει τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Συνολικά, κατασχέθηκαν 2.321 προϊόντα απομίμησης, ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από την πώλησή τους ξεπερνούσε τις 13.000 ευρώ.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, απάτη, καθώς και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βοιωτίας, με έδρα τη Λιβαδειά.
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