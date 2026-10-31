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Εντυπωσιακά εκθέματα και προσομοιωτές πτήσης στο Μετρό «Σύνταγμα», μέχρι αύριο Κυριακή η έκθεση
Εντυπωσιακά εκθέματα και προσομοιωτές πτήσης στο Μετρό «Σύνταγμα», μέχρι αύριο Κυριακή η έκθεση
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, πραγματοποιούνται επίσης συναυλίες από τη Μουσική της Πολεμικής Αεροπορίας
Τα εγκαίνια του εκθεσιακού περιπτέρου που έχει οργανώσει η Πολεμική Αεροπορία, στο πλαίσιο των εορτασμών για τον Προστάτη της Αρχάγγελο Μιχαήλ πραγματοποιήθηκαν, χθες, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη.
Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το ΓΕΑ, ο αρχηγός περιηγήθηκε στους χώρους της έκθεσης και συνομίλησε με το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας και τους επισκέπτες.
Το εκθεσιακό περίπτερο λειτουργεί από χθες έως και αύριο Κυριακή 1 Νοεμβρίου, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σταθμού του Μετρό «Σύνταγμα».
Η έκθεση περιλαμβάνει προσομοιωτές πτήσης αεροσκαφών F-16 και F-35, συσκευές εικονικής πραγματικότητας (VR), ενημερωτικά περίπτερα της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας, καθώς και στατικά αεροπορικά εκθέματα.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, πραγματοποιούνται επίσης συναυλίες από τη Μουσική της Πολεμικής Αεροπορίας.
Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το ΓΕΑ, ο αρχηγός περιηγήθηκε στους χώρους της έκθεσης και συνομίλησε με το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας και τους επισκέπτες.
Το εκθεσιακό περίπτερο λειτουργεί από χθες έως και αύριο Κυριακή 1 Νοεμβρίου, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σταθμού του Μετρό «Σύνταγμα».
Η έκθεση περιλαμβάνει προσομοιωτές πτήσης αεροσκαφών F-16 και F-35, συσκευές εικονικής πραγματικότητας (VR), ενημερωτικά περίπτερα της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας, καθώς και στατικά αεροπορικά εκθέματα.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, πραγματοποιούνται επίσης συναυλίες από τη Μουσική της Πολεμικής Αεροπορίας.
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