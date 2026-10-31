H ΑΑΔΕ ζητά έρευνα για τυχόν εμπλοκή υπαλλήλων στην υπόθεση των φούρνων «Χωριάτικο»
H ΑΑΔΕ ζητά έρευνα για τυχόν εμπλοκή υπαλλήλων στην υπόθεση των φούρνων «Χωριάτικο»
Με εντολή Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ζητά στοιχεία από την ΕΛ.ΑΣ. και τις ανακριτικές αρχές για τυχόν εμπλοκή υπαλλήλων της Αρχής
Στη διερεύνηση ενδεχόμενης εμπλοκής υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση των φούρνων «Χωριάτικο» που βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Συγκεκριμένα, με εντολή του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων προχωρά στην αποστολή έγγραφων αιτημάτων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και τις ανακριτικές αρχές.
Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν από τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί ή από στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών προκύπτουν ενδείξεις για πιθανή εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση.
Παράλληλα, θα ζητηθεί εγγράφως η διαβίβαση κάθε διαθέσιμου αποδεικτικού στοιχείου που σχετίζεται με τυχόν εμπλοκή υπαλλήλων της Αρχής, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.
Συγκεκριμένα, με εντολή του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων προχωρά στην αποστολή έγγραφων αιτημάτων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και τις ανακριτικές αρχές.
Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν από τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί ή από στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών προκύπτουν ενδείξεις για πιθανή εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση.
Παράλληλα, θα ζητηθεί εγγράφως η διαβίβαση κάθε διαθέσιμου αποδεικτικού στοιχείου που σχετίζεται με τυχόν εμπλοκή υπαλλήλων της Αρχής, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.
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