Ο Δένδιας ζήτησε να τεθεί σε άμεση διαθεσιμότητα ο υπαξιωματικός του ΠΝ που έβαλε φωτιά στο σπίτι της πρώην συντρόφου του
ΕΛΛΑΔΑ
Νίκος Δένδιας διαθεσιμότητα Λευκάδα Φωτιά Αξιωματικός Πολεμικό Ναυτικό

Ο Δένδιας ζήτησε να τεθεί σε άμεση διαθεσιμότητα ο υπαξιωματικός του ΠΝ που έβαλε φωτιά στο σπίτι της πρώην συντρόφου του

Ο 46χρονος συνελήφθη στη Λευκάδα και κατηγορείται για εμπρηστικές επιθέσεις στη Γλυφάδα, ενώ ερευνάται η εμπλοκή του και σε ανάλογο περιστατικό στο Νέο Ηράκλειο

Ο Δένδιας ζήτησε να τεθεί σε άμεση διαθεσιμότητα ο υπαξιωματικός του ΠΝ που έβαλε φωτιά στο σπίτι της πρώην συντρόφου του
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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ζήτησε από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη να τεθεί άμεσα σε διαθεσιμότητα ο Επικελευστής ΠΝ, ο οποίος συνελήφθη στη Λευκάδα για την υπόθεση των εμπρηστικών επιθέσεων σε βάρος πρώην συντρόφων του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δένδιας ζήτησε από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη θέση του 46χρονου υπαξιωματικού σε διαθεσιμότητα.

Ο 46χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής (30/10) στη Λευκάδα, καθώς κατηγορείται ότι τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας πραγματοποίησε δύο εμπρηστικές επιθέσεις με διαφορά περίπου 15 λεπτών στη Γλυφάδα, βάζοντας φωτιά στο διαμέρισμα πρώην συντρόφου του, καθώς και σε αυτοκίνητα άλλης γυναίκας με την οποία διατηρούσε σχέση στο παρελθόν και του νυν συντρόφου της.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν την εμπλοκή του και σε τρίτη εμπρηστική επίθεση σε αυτοκίνητο άλλης πρώην συντρόφου του στο Νέο Ηράκλειο.

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