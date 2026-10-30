«Μπαμπά μας τίναξε, μας έκαψε το σπίτι»: Μαρτυρία για την εμπρηστική επίθεση του 46χρονου στη Γλυφάδα
«Μπαμπά μας τίναξε, μας έκαψε το σπίτι»: Μαρτυρία για την εμπρηστική επίθεση του 46χρονου στη Γλυφάδα
Ο δράστης είχε γίνει αντιληπτός να μεταφέρει μία βαλίτσα, σακούλες και άλλα προσωπικά αντικείμενα στο αυτοκίνητό του, προτού αποχωρήσει από το σημείο
Τις δραματικές στιγμές που έζησε η οικογένειά του κατά την εμπρηστική επίθεση σε κατοικία στην οδό Βυζαντίου, στη Γλυφάδα, περιγράφει ο πατέρας της γυναίκας που διέμενε με τον 46χρονο δράστη. Όπως καταγγέλλει, ο άνδρας είχε οργανώσει τις κινήσεις του, παραπλανώντας τα μέλη της οικογένειας πριν από την εκδήλωση της φωτιάς.
«Μας παραπλάνησε. Εκεί έγινε όλο το παιχνίδι», αναφέρει, περιγράφοντας όσα προηγήθηκαν της επίθεσης, αλλά και την τηλεφωνική κλήση της κόρης του, η οποία τον ενημέρωσε μέσα στον πανικό ότι το σπίτι είχε τυλιχθεί στις φλόγες.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο 46χρονος είχε γίνει αντιληπτός να μεταφέρει μία βαλίτσα, σακούλες και άλλα προσωπικά αντικείμενα στο αυτοκίνητό του, προτού αποχωρήσει από το σημείο.
«Μας παραπλάνησε. Εκεί έγινε όλο το παιχνίδι. Τον είδαν να κατεβάζει βαλίτσα, σακούλες και πράγματα, τα έβαλε στο αυτοκίνητο κι έφυγε. Εγώ έφυγα στις επτάμισι, δεν υπήρχε κανένα αυτοκίνητο έξω. Ελέγχαμε τις κάμερες στις εννιά, στις εννιάμισι, στις δέκα, στις έντεκα… Τίποτα. Κοιμήθηκα.
Την κόρη μου που έμενε μαζί του την είχα πάει εγώ στο μετρό, γιατί δούλευε νυχτερινή βάρδια έντεκα με επτά το πρωί. Στο κτίριο κοιμόταν η άλλη μου κόρη με το παιδί της στον τρίτο όροφο. Στις δύο και τέταρτο ουρλιάζει στο τηλέφωνο: "Μπαμπά, μας τίναξε, μας έκαψε το σπίτι!". Όπως ήμουν με τις πιτζάμες, ξυπόλητος, μπήκα στο αυτοκίνητο και έτρεξα εκεί, ειδοποιώντας ταυτόχρονα την Αστυνομία και την Πυροσβεστική. Η δεύτερη κόρη μου, που μένει στο διπλανό διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο, μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς, αλλά ευτυχώς τώρα είναι καλά και επέστρεψε σπίτι.
Από την Ασφάλεια έμαθα μετά ότι λίγα λεπτά αργότερα πήγε στη Νυμφών και έκαψε τα άλλα αυτοκίνητα. Τον τελευταίο καιρό ρωτούσα την κόρη μου αν συνεισφέρει στα έξοδα και μου έλεγε "με το ζόρι πληρώνει έναν λογαριασμό". Μας παραπλάνησε όλους».
Τότε εκείνη της απάντησε ότι "έβαλε φωτιά στο σπίτι" και αμέσως οι υποψίες της γυναίκας στράφηκαν στον 46χρονο με τον οποίο χώρισαν πριν από μια εβδομάδα.
«Του είχα πει από το προηγούμενο Σάββατο ότι δεν αντέχω άλλο και θέλω να χωρίσουμε. Δεν το δεχόταν και τον άφησα και πήγα στους γονείς μου. Αφού χωρίσαμε με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο, μου έστελνε μηνύματα αλλά δεν με είχε απειλήσει. Μέχρι που κάποια στιγμή λογομαχήσαμε, με έβρισε χυδαία και με τράβηξε για να με ρίξει κάτω», αναφέρει το θύμα του 46χρονου και περιγράφει πως αντιλήφθηκε ότι ο πρώην της έχει εισβάλει στο σπίτι της.
«Είχε έρθει νωρίτερα στο σπίτι, πήρε τα ρούχα και τον είδα από την κάμερα. Εγώ το βράδυ ήμουν στη δουλειά μου και μπαίνω στις κάμερες και βλέπω ότι δεν μπορώ να δω. Παίρνω την αδελφή μου και μου λέει 'έβαλε φωτιά στο σπίτι' και έτσι κατάλαβα ότι είναι αυτός. Εγώ ήξερα ότι πιο παλιά υπήρχε μια καταγγελία σε βάρος του από μια άλλη κοπέλα αλλά δεν την ξέρω».
Ο μυστηριώδης εμπρησμός στο Νέο Ηράκλειο
Αρκετές ώρες αργότερα, στις 04:40 υπήρξε ακόμα ένας εμπρησμός αυτοκινήτου στο Νέα Ηράκλειο και ερευνάται αν έχει σχέση με τον 46χρονο αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού ο οποίος αρχικά συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
Εξετάζεται αν συνδέεται με τον 46χρονο καθώς το αυτοκίνητο το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες άνηκε επίσης σε πρώην σύντροφό του, όμως η έρευνα είναι ακόμα σε εξέλιξη.
Δείτε φωτογραφίες από τους εμπρησμούς
«Μας παραπλάνησε. Εκεί έγινε όλο το παιχνίδι», αναφέρει, περιγράφοντας όσα προηγήθηκαν της επίθεσης, αλλά και την τηλεφωνική κλήση της κόρης του, η οποία τον ενημέρωσε μέσα στον πανικό ότι το σπίτι είχε τυλιχθεί στις φλόγες.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο 46χρονος είχε γίνει αντιληπτός να μεταφέρει μία βαλίτσα, σακούλες και άλλα προσωπικά αντικείμενα στο αυτοκίνητό του, προτού αποχωρήσει από το σημείο.
«Μας παραπλάνησε. Εκεί έγινε όλο το παιχνίδι. Τον είδαν να κατεβάζει βαλίτσα, σακούλες και πράγματα, τα έβαλε στο αυτοκίνητο κι έφυγε. Εγώ έφυγα στις επτάμισι, δεν υπήρχε κανένα αυτοκίνητο έξω. Ελέγχαμε τις κάμερες στις εννιά, στις εννιάμισι, στις δέκα, στις έντεκα… Τίποτα. Κοιμήθηκα.
Την κόρη μου που έμενε μαζί του την είχα πάει εγώ στο μετρό, γιατί δούλευε νυχτερινή βάρδια έντεκα με επτά το πρωί. Στο κτίριο κοιμόταν η άλλη μου κόρη με το παιδί της στον τρίτο όροφο. Στις δύο και τέταρτο ουρλιάζει στο τηλέφωνο: "Μπαμπά, μας τίναξε, μας έκαψε το σπίτι!". Όπως ήμουν με τις πιτζάμες, ξυπόλητος, μπήκα στο αυτοκίνητο και έτρεξα εκεί, ειδοποιώντας ταυτόχρονα την Αστυνομία και την Πυροσβεστική. Η δεύτερη κόρη μου, που μένει στο διπλανό διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο, μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς, αλλά ευτυχώς τώρα είναι καλά και επέστρεψε σπίτι.
Από την Ασφάλεια έμαθα μετά ότι λίγα λεπτά αργότερα πήγε στη Νυμφών και έκαψε τα άλλα αυτοκίνητα. Τον τελευταίο καιρό ρωτούσα την κόρη μου αν συνεισφέρει στα έξοδα και μου έλεγε "με το ζόρι πληρώνει έναν λογαριασμό". Μας παραπλάνησε όλους».
«Του είχα πει ότι δεν αντέχω άλλο και θέλω να χωρίσουμε»Τις στιγμές τρόμου που ζούσε τις τελευταίες ημέρες στα χέρια του πρώην συντρόφου της περιγράφει στο protothema.gr η γυναίκα που είδε το σπίτι της στην Γλυφάδα να γίνεται στάχτη με δράστη τον 46χρονο αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού. Το θύμα την ώρα του εμπρησμού βρισκόταν στη δουλειά και μόλις είδε στο κινητό της τηλέφωνο ότι οι κάμερες του διαμερίσματος δεν λειτουργούν κάλεσε την αδελφή της για να μάθει τι συμβαίνει.
Τότε εκείνη της απάντησε ότι "έβαλε φωτιά στο σπίτι" και αμέσως οι υποψίες της γυναίκας στράφηκαν στον 46χρονο με τον οποίο χώρισαν πριν από μια εβδομάδα.
«Του είχα πει από το προηγούμενο Σάββατο ότι δεν αντέχω άλλο και θέλω να χωρίσουμε. Δεν το δεχόταν και τον άφησα και πήγα στους γονείς μου. Αφού χωρίσαμε με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο, μου έστελνε μηνύματα αλλά δεν με είχε απειλήσει. Μέχρι που κάποια στιγμή λογομαχήσαμε, με έβρισε χυδαία και με τράβηξε για να με ρίξει κάτω», αναφέρει το θύμα του 46χρονου και περιγράφει πως αντιλήφθηκε ότι ο πρώην της έχει εισβάλει στο σπίτι της.
«Είχε έρθει νωρίτερα στο σπίτι, πήρε τα ρούχα και τον είδα από την κάμερα. Εγώ το βράδυ ήμουν στη δουλειά μου και μπαίνω στις κάμερες και βλέπω ότι δεν μπορώ να δω. Παίρνω την αδελφή μου και μου λέει 'έβαλε φωτιά στο σπίτι' και έτσι κατάλαβα ότι είναι αυτός. Εγώ ήξερα ότι πιο παλιά υπήρχε μια καταγγελία σε βάρος του από μια άλλη κοπέλα αλλά δεν την ξέρω».
Ο μυστηριώδης εμπρησμός στο Νέο Ηράκλειο
Αρκετές ώρες αργότερα, στις 04:40 υπήρξε ακόμα ένας εμπρησμός αυτοκινήτου στο Νέα Ηράκλειο και ερευνάται αν έχει σχέση με τον 46χρονο αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού ο οποίος αρχικά συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
Εξετάζεται αν συνδέεται με τον 46χρονο καθώς το αυτοκίνητο το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες άνηκε επίσης σε πρώην σύντροφό του, όμως η έρευνα είναι ακόμα σε εξέλιξη.
Δείτε φωτογραφίες από τους εμπρησμούς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα