Στη Λευκάδα συνελήφθη ο υπαξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού που έκαψε το σπίτι πρώην συντρόφου του στην Γλυφάδα

Οι δύο εμπρηστικές επιθέσεις στη Γλυφάδα

Στο βίντεο-ντοκουμέντο

πρώην του στις 2 τα ξημερώματα, εκμεταλλευόμενος την απουσία της, και να κοιτά την κάμερα ασφαλείας της εισόδου.

Φορά κουκούλα και γάντια και έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με full face. Παίρνει ένα φάκελο, κρύβει το φακό της κάμερας ώστε να μην τον καταγραφεί και μπαίνει μέσα στο σπίτι.





Δείτε το βίντεο:



Στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα χρησιμοποιώντας εύφλεκτο υγρό που είχε μαζί του σε μπιτόνι.

Μόλις 15 λεπτά αργότερα, στις 02:35, φέρεται να μετέβη σε άλλη οδό επίσης στη Γλυφάδα, όπου έβαλε φωτιά στα αυτοκίνητα άλλης πρώην συντρόφου του, ηλικίας 55 ετών, και του νυν συντρόφου της, ηλικίας 51 ετών.

Ο 46χρονος υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό και είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.







«Του είχα πει ότι δεν αντέχω άλλο και θέλω να χωρίσουμε»

Τις στιγμές τρόμου που ζούσε τις τελευταίες ημέρες στα χέρια του πρώην συντρόφου της περιγράφει στο protothema.gr η γυναίκα που είδε το σπίτι της στη Γλυφάδα να γίνεται στάχτη με δράστη τον 46χρονο υπαξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού. Το θύμα την ώρα του εμπρησμού βρισκόταν στη δουλειά και μόλις είδε στο κινητό της τηλέφωνο ότι οι κάμερες του διαμερίσματος δεν λειτουργούν κάλεσε την αδελφή της για να μάθει τι συμβαίνει.



Τότε εκείνη της απάντησε ότι "έβαλε φωτιά στο σπίτι" και αμέσως οι υποψίες της γυναίκας στράφηκαν στον 46χρονο με τον οποίο χώρισαν πριν από μια εβδομάδα.



«Του είχα πει από το προηγούμενο Σάββατο ότι δεν αντέχω άλλο και θέλω να χωρίσουμε. Δεν το δεχόταν και τον άφησα και πήγα στους γονείς μου. Αφού χωρίσαμε με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο, μου έστελνε μηνύματα αλλά δεν με είχε απειλήσει. Μέχρι που κάποια στιγμή λογομαχήσαμε, με έβρισε χυδαία και με τράβηξε για να με ρίξει κάτω», αναφέρει το θύμα του 46χρονου και περιγράφει πως αντιλήφθηκε ότι ο πρώην της έχει εισβάλει στο σπίτι της.





«Είχε έρθει νωρίτερα στο σπίτι, πήρε τα ρούχα και τον είδα από την κάμερα. Εγώ το βράδυ ήμουν στη δουλειά μου και μπαίνω στις κάμερες και βλέπω ότι δεν μπορώ να δω. Παίρνω την αδελφή μου και μου λέει 'έβαλε φωτιά στο σπίτι' και έτσι κατάλαβα ότι είναι αυτός. Εγώ ήξερα ότι πιο παλιά υπήρχε μια καταγγελία σε βάρος του από μια άλλη κοπέλα αλλά δεν την ξέρω».



Ο μυστηριώδης εμπρησμός στο Νέο Ηράκλειο



Αρκετές ώρες αργότερα, στις 04:40 υπήρξε ακόμα ένας εμπρησμός αυτοκινήτου στο Νέα Ηράκλειο και ερευνάται αν έχει σχέση με τον 46χρονο αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού ο οποίος αρχικά συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.



Εξετάζεται αν συνδέεται με τον 46χρονο καθώς το αυτοκίνητο το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες άνηκε επίσης σε πρώην σύντροφό του, όμως η έρευνα είναι ακόμα σε εξέλιξη.





