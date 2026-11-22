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Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο με Ι.Χ. και νταλίκα στην Εθνική Οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων
Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο με Ι.Χ. και νταλίκα στην Εθνική Οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων
Ο συνοδηγός του αυτοκινήτου έχασε τη ζωή του, ενώ ο οδηγός έχει τραυματιστεί σοβαρά και έχει παραληφθεί από το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο
Νεκρός είναι ένας 58χρονος αλλοδαπός και σοβαρά τραυματισμένος ένας 48χρονος επίσης αλλοδαπός μετά τη σύγκρουση Ι.Χ. αυτοκινήτου με νταλίκα μετά το Καλπάκι, στον δρόμο προς Βίγλα στην Εθνική Οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων.
Στο Ι.Χ. αυτοκίνητο, που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο επέβαιναν δύο άτομα.
Ο συνοδηγός του αυτοκινήτου έχασε τη ζωή του, ενώ ο οδηγός έχει τραυματιστεί σοβαρά και έχει παραληφθεί από το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το EpirusGate.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 17 Πυροσβέστες με 5 οχήματα από την 5η ΕΜΑΚ, τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δελβινακίου και η αστυνομία.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση παραμένουν άγνωστες.
Στο Ι.Χ. αυτοκίνητο, που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο επέβαιναν δύο άτομα.
Ο συνοδηγός του αυτοκινήτου έχασε τη ζωή του, ενώ ο οδηγός έχει τραυματιστεί σοβαρά και έχει παραληφθεί από το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το EpirusGate.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 17 Πυροσβέστες με 5 οχήματα από την 5η ΕΜΑΚ, τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δελβινακίου και η αστυνομία.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση παραμένουν άγνωστες.
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