Συνελήφθη 14χρονος στη Ρόδο που έκλεψε αυτοκίνητο και οδηγούσε ανάποδα σε μονόδρομο, αναζητείται συνομήλικός του
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Κλοπή Ανήλικος

Συνελήφθη 14χρονος στη Ρόδο που έκλεψε αυτοκίνητο και οδηγούσε ανάποδα σε μονόδρομο, αναζητείται συνομήλικός του

Στο όχημα επέβαινε μαζί με τον 14χρονο και ένας 10χρονος ο οποίος δεν συνελήφθη

Συνελήφθη 14χρονος στη Ρόδο που έκλεψε αυτοκίνητο και οδηγούσε ανάποδα σε μονόδρομο, αναζητείται συνομήλικός του
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας 14χρονος συνελήφθη στη Ρόδο και ένας συνομήλικός του αναζητείται για υπόθεση κλοπής δύο αυτοκινήτων και διάρρηξης επιχείρησης ενοικίασης οχημάτων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 3 τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου, οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για διάρρηξη στην επιχείρηση, από την οποία είχαν αφαιρεθεί ένα επιβατικό αυτοκίνητο και 50 ευρώ σε κέρματα. Λίγο αργότερα εντόπισαν το όχημα να κινείται με υπερβολική ταχύτητα, αντίθετα σε μονόδρομο και να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το αυτοκίνητο και συνέλαβαν τον 14χρονο οδηγό. Στο όχημα επέβαινε και ένας 10χρονος, ο οποίος δεν συνελήφθη.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι δύο 14χρονοι φέρονται να είχαν αφαιρέσει και δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την κατοικία του ιδιοκτήτη του.

Με αυτό κινούνταν ο δεύτερος ανήλικος, ο οποίος, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, το εγκατέλειψε και διέφυγε πεζός. Τα δύο αυτοκίνητα και το χρηματικό ποσό που ανακτήθηκε αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Τα στοιχεία των εμπλεκομένων έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ο καλός ύπνος ξεκινά από το σωστό στρώμα

Ο καλός ύπνος ξεκινά από το σωστό στρώμα

Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.

Η δύναμη της ευχής

Η AVIN συμβάλει στην εκπλήρωση ακόμα περισσότερων ευχών παιδιών 10πλασιάζοντας κάθε προσφορά που κάνουν οι πελάτες της μέσα από το AVIN Στηρίζω

Το μέλλον του περιβάλλοντος

Αν μπορούσαμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο και να κοιτάξουμε τον κόσμο εκεί γύρω στο 2050, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα βλέπαμε έναν πλανήτη αγνώριστο, αλλά έναν κόσμο που θα έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης