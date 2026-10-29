Ελεύθεροι οι προσαχθέντες από τα επεισόδια στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ομιλία του Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη
Ελεύθεροι οι προσαχθέντες από τα επεισόδια στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ομιλία του Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη
Σε δύο φάσεις τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη - Η πρώτη το πρωί της Τετάρτης και η δεύτερη λίγες ώρες αργότερα
Ελεύθεροι αφέθηκαν οι έξι προσαχθέντες από τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, Τετάρτη, στη Θεσσαλονίκη κατά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, με αφορμή την ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι έξι αφέθησαν ελεύθεροι καθώς δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους
Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν μέλη του ΠΑΜΕ που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο συγκρούστηκαν με δυνάμεις των ΜΑΤ, που έκαναν χρήση χημικών, προσπαθώντας να αποκλείσουν το σημείο..
Δείτε βίντεο από τα επεισόδια:
Στο σημείο είχαν συγκεντρωθεί άτομα που διαμαρτύρονταν για την ομιλία, ενώ δυνάμεις των ΜΑΤ είχαν αποκλείσει ένα μέρος των συγκεντρωμένων καθώς υπήρχε σε ισχύ απαγόρευση συναθροίσεων στη Θεσσαλονίκη.
Μετά το τέλος της συγκέντρωσης, τα άτομα που διαμαρτύρονταν για την ομιλία έστησαν οδοφράγματα και πέταξαν πέτρες και άλλα αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις, που απάντησαν με χημικά και κρότου-λάμψης, για να τους απωθήσουν. Στη συνέχεια διαλύθηκαν στα γύρω στενά, ενώ ακολούθως οι σταθμοί του μετρό άνοιξαν εκ νέου και οι δρόμοι αποδόθηκαν στην κυκλοφορία.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι έξι αφέθησαν ελεύθεροι καθώς δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους
Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν μέλη του ΠΑΜΕ που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο συγκρούστηκαν με δυνάμεις των ΜΑΤ, που έκαναν χρήση χημικών, προσπαθώντας να αποκλείσουν το σημείο..
Δείτε βίντεο από τα επεισόδια:
Στο σημείο είχαν συγκεντρωθεί άτομα που διαμαρτύρονταν για την ομιλία, ενώ δυνάμεις των ΜΑΤ είχαν αποκλείσει ένα μέρος των συγκεντρωμένων καθώς υπήρχε σε ισχύ απαγόρευση συναθροίσεων στη Θεσσαλονίκη.
Μετά το τέλος της συγκέντρωσης, τα άτομα που διαμαρτύρονταν για την ομιλία έστησαν οδοφράγματα και πέταξαν πέτρες και άλλα αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις, που απάντησαν με χημικά και κρότου-λάμψης, για να τους απωθήσουν. Στη συνέχεια διαλύθηκαν στα γύρω στενά, ενώ ακολούθως οι σταθμοί του μετρό άνοιξαν εκ νέου και οι δρόμοι αποδόθηκαν στην κυκλοφορία.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Δείτε φωτογραφίες:
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