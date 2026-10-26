Στρατιωτική θητεία: Πρώτα ο στρατός, μετά το πανεπιστήμιο για τους 18χρονους

Ο χάρτης των νέων ΚΕΝ

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Τον αριθμό των νεοσύλλεκτων εκτόξευσε ο θεσμός των πρώτακτων, αφού για πρώτη φορά δίνεται η ευκαιρία σε άρρενες ηλικίας 18 ετών να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία σε τόσο νεαρή ηλικία

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Ρεκόρ πρώτακτων

Ακόμη και το πιο αισιόδοξο σενάριο έχουν ξεπεράσει οι αιτήσεις κατάταξης νεοσύλλεκτων στη Δ’ ΕΣΣΟ του 2026, καθώς οι δομικές αλλαγές που επήλθαν με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Αμυνας τον περασμένο Ιανουάριο έχουν μεταβάλλει άρδην το τοπίο της στρατιωτικής θητείας στη χώρα.Αυστηροποιώντας το πλαίσιο των αναβολών, βάζοντας τέλος στη «βιομηχανία» των ιατρικών γνωματεύσεων, αλλά και ανοίγοντας τον δρόμο για τη θητεία στους 18άρηδες, περισσότεροι από 10.000 υπολογίζονται τώρα οι στρατεύσιμοι που θα προσέλθουν στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων, από τις 9 Νοεμβρίου.Σημειωτέον ότι οι στρατεύσιμοι της Δ’ ΕΣΣΟ του 2026 θα πρέπει να παρουσιαστούν στα κατά τόπους ΚΕΝ από τις 9 Νοεμβρίου και μέχρι το τέλος εκείνης της εβδομάδας, μόνο που τα νέα αριθμητικά δεδομένα που έχουν προκύψει λόγω υψηλής ζήτησης, έχουν ως αποτέλεσμα να… ξεχειλίσουν τα υφιστάμενα Κέντρα.Μπροστά σε αυτήν την πρωτοφανή κατάσταση, το υπουργείο Εθνικής Αμυνας πολλαπλασίασε τα ΚΕΝ, ώστε να καλυφθούν σχεδόν στην πλειονότητά τους όσοι ενδιαφερόμενοι είχαν υποβάλει σχετική αίτηση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026.Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο χάρτης των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων για τις ανάγκες της Δ’ ΕΣΣΟ διαμορφώνεται ως εξής:Τον αριθμό των νεοσύλλεκτων εκτόξευσε, κατά πληροφορίες, ο θεσμός των πρώτακτων, αφού για πρώτη φορά μετά τη σχετική νομοθετική παρέμβαση δίνεται η ευκαιρία σε άρρενες ηλικίας 18 ετών, να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία σε τόσο νεαρή ηλικία. Από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Πεντάγωνο φαίνεται να προκύπτει «κύμα πρώτακτων», αφού είναι πάρα πολλοί, κατά πληροφορίες, οι πρωτοετείς φοιτητές που επιλέγουν τώρα να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία, πριν αρχίσουν να φοιτούν στην πανεπιστημιακή σχολή, στην οποία έχουν επιτύχει.Σημειωτέον ότι όσοι υπόχρεοι διέκοψαν την αναβολή τους μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, δηλαδή πέραν της προβλεπόμενης προθεσμίας (31 Ιουλίου 2026) θα ενταχθούν στην ΕΣΣΟ Ιανουαρίου του 2027.