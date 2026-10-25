Επεισόδια στα Εξάρχεια τα ξημερώματα με πέτρες κατά πυροσβεστών που πήγαν να σβήσουν φωτιά σε κάδους, δύο συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
Εξάρχεια Επεισόδια Πυροσβέστες Φωτιά

Επεισόδια στα Εξάρχεια τα ξημερώματα με πέτρες κατά πυροσβεστών που πήγαν να σβήσουν φωτιά σε κάδους, δύο συλλήψεις

Περίπου δέκα άτομα έβαλαν φωτιά σε δύο κάδους στη συμβολή των οδών Μπενάκη και Κωλέττη – Επενέβη διμοιρία της Αστυνομίας και ακολούθησαν μικροεντάσεις στην περιοχή

Επεισόδια στα Εξάρχεια τα ξημερώματα με πέτρες κατά πυροσβεστών που πήγαν να σβήσουν φωτιά σε κάδους, δύο συλλήψεις
14 ΣΧΟΛΙΑ
Επεισόδια σημειώθηκαν στις 02:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (25/10) στα Εξάρχεια, όταν ομάδα περίπου δέκα ατόμων έβαλε φωτιά σε δύο κάδους απορριμμάτων και στη συνέχεια επιτέθηκε με πέτρες σε πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Μπενάκη και Κωλέττη, όπου περίπου δέκα άτομα έβαλαν φωτιά στους δύο κάδους.

Όταν έφτασαν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά, τα άτομα άρχισαν να πετούν πέτρες προς τους πυροσβέστες.

Στη συνέχεια, στο σημείο έσπευσε διμοιρία της Αστυνομίας, η οποία απομάκρυνε τα άτομα από την περιοχή. Ακολούθησαν μικροεντάσεις στους γύρω δρόμους.

Από την αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκαν δύο συλλήψεις, ενός 14χρονου και ενός 18χρονου, και εννέα προσαγωγές.
14 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης