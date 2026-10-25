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Επεισόδια στα Εξάρχεια τα ξημερώματα με πέτρες κατά πυροσβεστών που πήγαν να σβήσουν φωτιά σε κάδους, δύο συλλήψεις
Επεισόδια στα Εξάρχεια τα ξημερώματα με πέτρες κατά πυροσβεστών που πήγαν να σβήσουν φωτιά σε κάδους, δύο συλλήψεις
Περίπου δέκα άτομα έβαλαν φωτιά σε δύο κάδους στη συμβολή των οδών Μπενάκη και Κωλέττη – Επενέβη διμοιρία της Αστυνομίας και ακολούθησαν μικροεντάσεις στην περιοχή
Επεισόδια σημειώθηκαν στις 02:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (25/10) στα Εξάρχεια, όταν ομάδα περίπου δέκα ατόμων έβαλε φωτιά σε δύο κάδους απορριμμάτων και στη συνέχεια επιτέθηκε με πέτρες σε πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Μπενάκη και Κωλέττη, όπου περίπου δέκα άτομα έβαλαν φωτιά στους δύο κάδους.
Όταν έφτασαν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά, τα άτομα άρχισαν να πετούν πέτρες προς τους πυροσβέστες.
Στη συνέχεια, στο σημείο έσπευσε διμοιρία της Αστυνομίας, η οποία απομάκρυνε τα άτομα από την περιοχή. Ακολούθησαν μικροεντάσεις στους γύρω δρόμους.
Από την αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκαν δύο συλλήψεις, ενός 14χρονου και ενός 18χρονου, και εννέα προσαγωγές.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Μπενάκη και Κωλέττη, όπου περίπου δέκα άτομα έβαλαν φωτιά στους δύο κάδους.
Όταν έφτασαν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά, τα άτομα άρχισαν να πετούν πέτρες προς τους πυροσβέστες.
Στη συνέχεια, στο σημείο έσπευσε διμοιρία της Αστυνομίας, η οποία απομάκρυνε τα άτομα από την περιοχή. Ακολούθησαν μικροεντάσεις στους γύρω δρόμους.
Από την αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκαν δύο συλλήψεις, ενός 14χρονου και ενός 18χρονου, και εννέα προσαγωγές.
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