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Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA, το συναρπαστικό παγκόσμιο μπέστ-σέλερ της Heather Graham «Πύρινα μάτια»
Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA, το συναρπαστικό παγκόσμιο μπέστ-σέλερ της Heather Graham «Πύρινα μάτια»
Οι πειρατές υπήρξαν, όπως υπήρξαν και οι θησαυροί από τη λεία τους -αλλά και η κατάρα που έπεφτε πάνω σε όποιον προσπάθησε να ληστέψει τους ληστές των θαλασσών
Μια κατάρα χωρίς αρχή και τέλος, που επιπλέει σαν νάρκη στους ωκεανούς του χρόνου.
Η Heather Graham, μία από τις καλύτερες σύγχρονες δημιουργούς και αφηγήτριες ιστοριών, η story-teller με τα 200 και πλέον βιβλία και τις πωλήσεις που ξεπερνούν τα 70 εκατομμύρια αντίτυπα σε περισσότερες από 30 γλώσσες, υπογράφει το εκπληκτικό «Πύρινα μάτια». Ένα μυθιστόρημα που συνδυάζει την πάντα σαγηνευτική μυθολογία των πειρατών, με πραγματικά μυστήρια, όπως το άλυτο αίνιγμα του
Τριγώνου των Βερμούδων.
Κεντρικός χαρακτήρας -αν και ως φάντασμα πια- είναι ο διαβόητος «Πειρατής με τα μάτια της Φωτιάς». Ο θησαυρός του, ίσως ο μεγαλύτερος στην ιστορία της πειρατείας, βρίσκεται θαμμένος στο βυθό του ωκεανού, στα βάθη του Τρίγωνου των Βερμούδων. Δεκάδες παράτολμοι τυχοδιώκτες και κυνηγοί θησαυρών κατά καιρούς αποπειράθηκαν να εντοπίσουν τα χαμένα πλούτη του πειρατοι, όλοι όμως είχαν την ίδια τύχη: Χάθηκαν για πάντα στα μελανά νερά του
διαβολικού Τριγώνου.
Ειδικά, δε, για τη Σαμάνθα Καρλάιλ, η αναζήτηση του ναυαγίου του πειρατικού πλοίου Μπελντόνα είχε στοιχίσει τη ζωή των πιο αγαπημένων της προσώπων: Πρώτα χάθηκε ο πατέρας της και μετά ο καλύτερός της φίλος, ο Χανκ. Από τότε η «Σαμ» δεν ήθελε καν να ακούσει οτιδήποτε σχετικό με τον καταραμένο θησαυρό και είχε αφοσιωθεί αποκλειστικά στη διεύθυνση του μικρού ξενοδοχείου της, στο νησάκι Σιφάιαρ. Ωστόσο, κάποια ημέρα αρχίζουν να συμβαίνουν περίεργα γεγονότα στο νησί. Όπως ότι εμφανίζεται αναπάντεχα ο πρώην εραστής της, ο Άνταμ Ο’ Κόνορ, ο οποίος ήταν εξαφανισμένος επί πέντε χρόνια. Εξίσου ξαφνικά, όμως, εξαφανίζεται και η ίδια η Σαμάνθα, πέφτοντας θύμα απαγωγής. Και αρχίζει να πιστεύει ότι ακόμα και όσα ελάχιστα στοιχεία γνωρίζει για το θησαυρό του πειρατή, είναι αρκετά για να την οδηγήσουν στο θάνατο ή στη σωτηρία. Στο παιχνίδι που είναι αναγκασμένη να παίξει για τη ζωή της, η Σαμάνθα δεν έχει
κανένα περιθώριο λάθους.
Αυτή την Κυριακή το σπουδαίο μυθιστόρημα «Πύρινα μάτια» της Heather Graham είναι στο ΘΕΜΑ.
Η Heather Graham, μία από τις καλύτερες σύγχρονες δημιουργούς και αφηγήτριες ιστοριών, η story-teller με τα 200 και πλέον βιβλία και τις πωλήσεις που ξεπερνούν τα 70 εκατομμύρια αντίτυπα σε περισσότερες από 30 γλώσσες, υπογράφει το εκπληκτικό «Πύρινα μάτια». Ένα μυθιστόρημα που συνδυάζει την πάντα σαγηνευτική μυθολογία των πειρατών, με πραγματικά μυστήρια, όπως το άλυτο αίνιγμα του
Τριγώνου των Βερμούδων.
Κεντρικός χαρακτήρας -αν και ως φάντασμα πια- είναι ο διαβόητος «Πειρατής με τα μάτια της Φωτιάς». Ο θησαυρός του, ίσως ο μεγαλύτερος στην ιστορία της πειρατείας, βρίσκεται θαμμένος στο βυθό του ωκεανού, στα βάθη του Τρίγωνου των Βερμούδων. Δεκάδες παράτολμοι τυχοδιώκτες και κυνηγοί θησαυρών κατά καιρούς αποπειράθηκαν να εντοπίσουν τα χαμένα πλούτη του πειρατοι, όλοι όμως είχαν την ίδια τύχη: Χάθηκαν για πάντα στα μελανά νερά του
διαβολικού Τριγώνου.
Ειδικά, δε, για τη Σαμάνθα Καρλάιλ, η αναζήτηση του ναυαγίου του πειρατικού πλοίου Μπελντόνα είχε στοιχίσει τη ζωή των πιο αγαπημένων της προσώπων: Πρώτα χάθηκε ο πατέρας της και μετά ο καλύτερός της φίλος, ο Χανκ. Από τότε η «Σαμ» δεν ήθελε καν να ακούσει οτιδήποτε σχετικό με τον καταραμένο θησαυρό και είχε αφοσιωθεί αποκλειστικά στη διεύθυνση του μικρού ξενοδοχείου της, στο νησάκι Σιφάιαρ. Ωστόσο, κάποια ημέρα αρχίζουν να συμβαίνουν περίεργα γεγονότα στο νησί. Όπως ότι εμφανίζεται αναπάντεχα ο πρώην εραστής της, ο Άνταμ Ο’ Κόνορ, ο οποίος ήταν εξαφανισμένος επί πέντε χρόνια. Εξίσου ξαφνικά, όμως, εξαφανίζεται και η ίδια η Σαμάνθα, πέφτοντας θύμα απαγωγής. Και αρχίζει να πιστεύει ότι ακόμα και όσα ελάχιστα στοιχεία γνωρίζει για το θησαυρό του πειρατή, είναι αρκετά για να την οδηγήσουν στο θάνατο ή στη σωτηρία. Στο παιχνίδι που είναι αναγκασμένη να παίξει για τη ζωή της, η Σαμάνθα δεν έχει
κανένα περιθώριο λάθους.
Αυτή την Κυριακή το σπουδαίο μυθιστόρημα «Πύρινα μάτια» της Heather Graham είναι στο ΘΕΜΑ.
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