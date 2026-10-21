Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
Δύο συλλήψεις για παράνομη μεταφορά μεταναστών στη Θεσσαλονίκη
Δύο συλλήψεις για παράνομη μεταφορά μεταναστών στη Θεσσαλονίκη
Τα δύο άτομα συνελήφθησαν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις
Δύο άτομα συνελήφθησαν το προηγούμενο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για εμπλοκή σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις παράνομης μεταφοράς μεταναστών.
Στην πρώτη περίπτωση, στα διόδια Ασπροβάλτας επί της Εγνατίας Οδού, εντοπίστηκαν σε αυτοκίνητο που οδηγούσε 50χρονος, οκτώ Αφγανοί, μεταξύ των οποίων τέσσερα ανήλικα παιδιά. Στη δεύτερη, στην περιοχή της Ωραιοκάστρου, βρέθηκαν σε όχημα με οδηγό 32χρονο δύο Μαροκινοί.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι μεταφερόμενοι στερούνταν εγγράφων που να δικαιολογούν τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια, ενώ φαίνεται πως είχαν εισέλθει στην χώρα μας από τον Έβρο. Οι δύο οδηγοί οδηγούνται για τα περαιτέρω στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Στην πρώτη περίπτωση, στα διόδια Ασπροβάλτας επί της Εγνατίας Οδού, εντοπίστηκαν σε αυτοκίνητο που οδηγούσε 50χρονος, οκτώ Αφγανοί, μεταξύ των οποίων τέσσερα ανήλικα παιδιά. Στη δεύτερη, στην περιοχή της Ωραιοκάστρου, βρέθηκαν σε όχημα με οδηγό 32χρονο δύο Μαροκινοί.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι μεταφερόμενοι στερούνταν εγγράφων που να δικαιολογούν τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια, ενώ φαίνεται πως είχαν εισέλθει στην χώρα μας από τον Έβρο. Οι δύο οδηγοί οδηγούνται για τα περαιτέρω στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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