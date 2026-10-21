Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Πειραιά μετά τον έλεγχο του ΤΕΕΜ σε βαλίτσα
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Πειραιά μετά τον έλεγχο του ΤΕΕΜ σε βαλίτσα
Στην περιοχή υπήρχαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για λόγους ασφαλείας
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του Πειραιά μετά τον συναγερμό που σήμανε νωρίτερα για ύποπτη βαλίτσα σε κοντινή απόσταση από την Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά
Στο σημείο έφτασε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) όπου μετά από ελεγχόμενη έκρηξη στην βαλίτσα διαπίστωσε οποία ήταν άδεια.
Μετά τον έλεγχο οι δρόμοι που είχαν αποκλειστεί από την Αστυνομία δόθηκαν και πάλι στην κυκλοφορία.
Στο σημείο έφτασε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) όπου μετά από ελεγχόμενη έκρηξη στην βαλίτσα διαπίστωσε οποία ήταν άδεια.
Μετά τον έλεγχο οι δρόμοι που είχαν αποκλειστεί από την Αστυνομία δόθηκαν και πάλι στην κυκλοφορία.
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