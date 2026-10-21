Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Πειραιά μετά τον έλεγχο του ΤΕΕΜ σε βαλίτσα
ΕΛΛΑΔΑ
Αστυνομία Πειραιάς ΤΕΕΜ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Πειραιά μετά τον έλεγχο του ΤΕΕΜ σε βαλίτσα

Στην περιοχή υπήρχαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για λόγους ασφαλείας

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Πειραιά μετά τον έλεγχο του ΤΕΕΜ σε βαλίτσα
UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του Πειραιά μετά τον συναγερμό που σήμανε νωρίτερα για ύποπτη βαλίτσα σε κοντινή απόσταση από την Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά

Στο σημείο έφτασε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) όπου μετά από ελεγχόμενη έκρηξη στην βαλίτσα διαπίστωσε οποία ήταν άδεια.

Μετά τον έλεγχο οι δρόμοι που είχαν αποκλειστεί από την Αστυνομία δόθηκαν και πάλι στην κυκλοφορία.


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Το σημείο οπού βρίσκεται η βαλίτσα
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Το σημείο οπού βρίσκεται η βαλίτσα
UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ

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