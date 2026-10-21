Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
Έκλεψαν καλώδια ασανσέρ σε πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας: Είμαι 91 ετών, είναι αδύνατο να ανέβω, λέει κάτοικος
Έκλεψαν καλώδια ασανσέρ σε πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας: Είμαι 91 ετών, είναι αδύνατο να ανέβω, λέει κάτοικος
Οι δράστες έκοψαν το μεταλλικό πλέγμα του ανελκυστήρα για να δημιουργήσουν μία οπή και άρπαξαν τα καλώδια που έχουν χαλκό
Πρωτοφανής κλοπή στην οδό Κοδριγκτώνος στο κέντρο της Αθήνας: Συμμορία που κλέβει χαλκό άρπαξε τα καλώδια ηλεκτροδότησης ανελκυστήρα.
Οι δράστες έκοψαν το μεταλλικό πλέγμα του ανελκυστήρα για να δημιουργήσουν μία οπή, από την οποία τράβηξαν τα καλώδια ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με τον ALPHA.
Η κυρία Εψίμου-Μανάβη, δικηγόρος και διαχειρίστρια της πολυκατοικίας, λέει πως όλα ξεκίνησαν την Παρασκευή όταν το ασανσέρ σταμάτησε να λειτουργεί και «το βράδυ της Κυριακής άκουσα έντονους θορύβους. Εκ των υστέρων καταλάβαμε πως ήταν το σύρμα από τον χαλκό που είχε πέσει όλο πάνω στο ταβάνι του ασανσέρ».
Η κλοπή έχει επιβαρύνει την καθημερινότητα ηλικιωμένων στην πολυκατοικία με προβλήματα υγείας: «Κατοικώ στον τέταρτο όροφο, είμαι 91 ετών και είναι αδύνατο όταν κατέβω κάτω. Θέλω μία ώρα να ανέβω τέσσερις ορόφους».
Οι δράστες έκοψαν το μεταλλικό πλέγμα του ανελκυστήρα για να δημιουργήσουν μία οπή, από την οποία τράβηξαν τα καλώδια ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με τον ALPHA.
Η κυρία Εψίμου-Μανάβη, δικηγόρος και διαχειρίστρια της πολυκατοικίας, λέει πως όλα ξεκίνησαν την Παρασκευή όταν το ασανσέρ σταμάτησε να λειτουργεί και «το βράδυ της Κυριακής άκουσα έντονους θορύβους. Εκ των υστέρων καταλάβαμε πως ήταν το σύρμα από τον χαλκό που είχε πέσει όλο πάνω στο ταβάνι του ασανσέρ».
Η κλοπή έχει επιβαρύνει την καθημερινότητα ηλικιωμένων στην πολυκατοικία με προβλήματα υγείας: «Κατοικώ στον τέταρτο όροφο, είμαι 91 ετών και είναι αδύνατο όταν κατέβω κάτω. Θέλω μία ώρα να ανέβω τέσσερις ορόφους».
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