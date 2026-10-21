Νεκρός 20χρονος μοτοσικλετιστής σε σύγκρουση με αυτοκίνητο τα ξημερώματα στο Μαρούσι
ΕΛΛΑΔΑ
Μαρούσι Τροχαίο

Νεκρός 20χρονος μοτοσικλετιστής σε σύγκρουση με αυτοκίνητο τα ξημερώματα στο Μαρούσι

Ο 62χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Νεκρός 20χρονος μοτοσικλετιστής σε σύγκρουση με αυτοκίνητο τα ξημερώματα στο Μαρούσι
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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη συμβολή της Λεωφόρου Καποδιστρίου με την οδό Ελευθερίας, στο Μαρούσι.

Το δυστύχημα, σύμφωνα με την Αστυνομία, συνέβη όταν αυτοκίνητο που κινούταν επί της Λεωφόρου Καποδιστρίου με κατεύθυνση προς τη Νέα Ιωνία, στη συμβολή με την οδό Ελευθερίας συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 20χρονος.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ ο 62χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
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