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Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 22χρονος μετά από τροχαίο
Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 22χρονος μετά από τροχαίο
Ο νεαρός νοσηλευόταν διασωληνωμένος με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο στο Ρέθυμνο, καθώς ένας 22χρονος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα ενώ οδηγούσε μοτοσικλέτα, υπέκυψε στα τραύματά του μετά από πολυήμερη νοσηλεία.
Ο θάνατος του νεαρού έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου, καθώς παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν τον σοβαρό τραυματισμό του, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Το τροχαίο σημειώθηκε έξω από γνωστό ξενοδοχείο του Ρεθύμνου, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 22χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, σύμφωνα με το neakriti.gr. Ο 22χρονος υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.
Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε στη συνέχεια αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο Χανίων. Παρά την πολυήμερη προσπάθεια για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του, ο 22χρονος άφησε την τελευταία του πνοή.
Ο θάνατος του νεαρού έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου, καθώς παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν τον σοβαρό τραυματισμό του, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Το τροχαίο σημειώθηκε έξω από γνωστό ξενοδοχείο του Ρεθύμνου, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 22χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, σύμφωνα με το neakriti.gr. Ο 22χρονος υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.
Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε στη συνέχεια αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο Χανίων. Παρά την πολυήμερη προσπάθεια για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του, ο 22χρονος άφησε την τελευταία του πνοή.
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