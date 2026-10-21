Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 22χρονος μετά από τροχαίο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Ρέθυμνο Νοσοκομείο Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 22χρονος μετά από τροχαίο

Ο νεαρός νοσηλευόταν διασωληνωμένος με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 22χρονος μετά από τροχαίο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο στο Ρέθυμνο, καθώς ένας 22χρονος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα ενώ οδηγούσε μοτοσικλέτα, υπέκυψε στα τραύματά του μετά από πολυήμερη νοσηλεία.

Ο θάνατος του νεαρού έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου, καθώς παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν τον σοβαρό τραυματισμό του, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Το τροχαίο σημειώθηκε έξω από γνωστό ξενοδοχείο του Ρεθύμνου, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 22χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, σύμφωνα με το neakriti.gr. Ο 22χρονος υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε στη συνέχεια αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο Χανίων. Παρά την πολυήμερη προσπάθεια για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του, ο 22χρονος άφησε την τελευταία του πνοή.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης