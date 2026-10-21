Ο Κώστας Καραμανλής συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας Γαβριήλ στο «Ιωνικό Κέντρο»
ΕΛΛΑΔΑ
Κώστας Καραμανλής Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ Νέα Ιωνία

Ο Κώστας Καραμανλής συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας Γαβριήλ στο «Ιωνικό Κέντρο»

Ο Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ ξενάγησε τον πρώην πρωθυπουργό στους χώρους του Κέντρου

Ο Κώστας Καραμανλής συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας Γαβριήλ στο «Ιωνικό Κέντρο»
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Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ υποδέχθηκε την Τετάρτη (21/10) τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, στο «Ιωνικό Κέντρο» της Ιεράς Μητροπόλεως στη Νέα Ιωνία.

Ο Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ ξενάγησε τον κ. Καραμανλή στους χώρους του Κέντρου παρουσιάζοντάς του τις σύγχρονες υποδομές, τη λειτουργική τους οργάνωση και τον σχεδιασμό για την αξιοποίησή τους προς όφελος του εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες φιλοξενίας συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ποικίλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, μέσα από τις κατάλληλα διαμορφωμένες αίθουσες και τους λοιπούς χώρους του συγκροτήματος.

Ο Κώστας Καραμανλής συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας Γαβριήλ στο «Ιωνικό Κέντρο»

Επιπλέον, ο Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ αναφέρθηκε στη σύνδεση του «Ιωνικού Κέντρου» με την ιστορία και την παράδοση του Μικρασιατικού Ελληνισμού, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αυτή η αναφορά εντάσσεται στον χαρακτήρα και στις δραστηριότητές του.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ξενάγηση και στους εξωτερικούς χώρους, όπου παρουσιάστηκαν η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, οι προσβάσεις στις εγκαταστάσεις και οι μεγάλοι χώροι πρασίνου που συμπληρώνουν τον συνολικό σχεδιασμό του «Ιωνικού Κέντρου».

Ο Κώστας Καραμανλής συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας Γαβριήλ στο «Ιωνικό Κέντρο»
14 ΣΧΟΛΙΑ

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