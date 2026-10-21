Μέτωπο κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου: Θα αντιμετωπίσουμε κάθε απόπειρα παραβίασης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, λέει η Αίγυπτος

Το Κάιρο πήρε τη σκυτάλη των αντιδράσεων από τις Βρυξέλλες και το Τελ Αβίβ για την κύρωση του παράνομου μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης - Διαμηνύει στην Άγκυρα ότι θα προστατεύσει τα δικαιώματα που της κατοχυρώνει το διεθνές δίκαιο