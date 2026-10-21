«Κατέβηκα το φαράγγι και την πήρα μέσα σε σάκο», λέει ο άνθρωπος που έσωσε την 7 ημερών φώκια στα Κύθηρα, βίντεο
«Κατέβηκα το φαράγγι και την πήρα μέσα σε σάκο», λέει ο άνθρωπος που έσωσε την 7 ημερών φώκια στα Κύθηρα, βίντεο
Ο κ. Σκλάβος είπε πως «οι υπεύθυνοι της MΟm εκτιμούν ότι παρασύρθηκε από κάποιο κύμα καθώς σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από την παραλία έχει σπηλιά όπου πηγαίνουν φώκιες και έτσι αποχωρίστηκε με τη μητέρα της»
Ο σωτήρας και ο νονός μιας φώκιας, βρέφος μόλις επτά ημερών έγινε ένας οδηγός outdoor δραστηριοτήτων σε παραλία των Κυθήρων.
Ο 43χρονος Βρεττός Σκλάβος το πρωί του περασμένου Σαββάτου (17/10) συνοδεύοντας μια ομάδα ατόμων διέσχισαν το φαράγγι μετά το χωριό Μυλοπόταμος και ετοίμασε τα σχοινιά για να αρχίσουν την καταρρίχηση στην παραλία Καλάμι.
Μια από τις κοπέλες που ολοκλήρωσε με χρήση σχοινιών την κατάβαση και πάτησε στην παραλία πρόσεξε ότι ανάμεσα σε κάτι πέτρες υπήρχε κάτι που κουνιόταν. Όταν πλησίασε είδε μια μικρή φώκια που κουνιόταν με δυσκολία.
«Η κοπέλα είδε το φωκάκι και έσπευσε να μου το πει. Κατέβηκα κι εγώ και το είδα. Ήταν εμφανώς πολύ ταλαιπωρημένο. Αυτό που με σοκάρισε ήταν ότι μόλις το πλησίασα και γύρισε να με κοιτάξει τα μάτια του ήταν έτοιμα να στάξουν αίμα. Τόσο κόκκινα ήταν τα μάτια του. Πήγα πιο κοντά και επειδή δεν έχω καμία εμπειρία από φώκιες προσπάθησα να καταλάβω τι συνέβαινε. Δεν ήξερα καν αν δαγκώνει, τι θα κάνει αν την ακουμπούσα. Με τη μουσούδα της έγλυφε τα πίσω πτερύγια και εμένα μου φάνηκε σαν να μας δείχνει που πονάει, ότι πονάει εκεί και θεώρησα ότι μάλλον είναι χτυπημένη και πήγα δειλά δειλά από πίσω και έσπρωξα τη σπονδυλική στήλη. Τότε γύρισε απότομα δύο φορές και θεώρησα ότι μάλλον πόνεσε και για αυτό γύρισε απότομα. Έτσι θεώρησα ότι είναι χτυπημένη» περιέγραψε στο protothema.gr ο κ. Σκλάβος.
Στην παραλία Καλάμι των Κυθήρων όμως όπως ανέφερε δεν είχε ούτε ο ίδιος ούτε και κάποιος άλλος από την ομάδα που κατέβηκε σήμα στο κινητό οπότε αποχώρησαν προκειμένου να φτάσουν σε κάποιο σημείο για να ειδοποιήσουν τις αρχές προκειμένου αρμόδιοι να πάνε να παραλάβουν τη μικρή φώκια.
«Στο Μυλοπόταμο είδαμε ότι είχαμε σήμα και επικοινώνησα αρχικά με την Κατερίνα Σταθάτου που έχει κτηνιατρείο και μας καθοδήγησε να μιλήσουμε τη Φιλοζωική και φυσικά με τη MOm που είναι ειδική για τη μεσογειακή φώκια. Μιλήσαμε και με το Λιμεναρχείο για να πάρουμε τη μικρή φώκια από την παραλία. Το Λιμεναρχείο μας είπε ότι λόγω του καιρού, ήταν δυτικός με 8-9 μποφόρ δεν μπορούσε να προσεγγίσει» είπε ο κ. Σκλάβος προσθέτοντας ότι μετά από την επικοινωνία που είχαν με την οργάνωση MOm, σε μέλη της οποίας έστειλαν φωτογραφίες και βίντεο με τη φώκια αντιλήφθηκαν ότι δεν είναι τραυματισμένη αλλά «ήταν αφυδατωμένη και υποσιτισμένη».
«Μετά από τρεις ώρες περίπου επικοινωνίας με τα μέλη της Mom επέστρεψα στην παραλία και έβαλα τη μικρή φώκια σε ένα σάκο που έχουμε για τις καταρριχήσεις και την ανέβασα με ασφάλεια» ανέφερε.
Η φώκια που μετρά μόλις επτά ημέρες ζωής όπως είπε ο κ. Σκλάβος «οι υπεύθυνοι της MΟm εκτιμούν ότι με παρασύρθηκε από κάποιο κύμα καθώς σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από την παραλία έχει σπηλιά όπου πηγαίνουν φώκιες και έτσι αποχωρίστηκε με τη μητέρα της».
Η φώκια μετά τις πρώτες βοήθειες που έλαβε από την κτηνίατρο στα Κύθηρα μεταφέρθηκε μέσα σε κλουβί με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα όπου και την παρέλαβαν οι ειδικοί της MOm υποβάλλοντας την σε μια σειρά εξετάσεων.
«Φανερά υποσιτισμένη και εξασθενημένη, η νεογέννητη φώκια, ηλικίας περίπου μιας εβδομάδας, με βάρος μόλις 15 κιλά, υπεβλήθη στις πρώτες αιματολογικές, βιοχημικές και ακτινολογικές εξετάσεις στο Νοσοκομείο Ζώων Αθηνών. Μέχρι στιγμής, τα ευρήματα δεν δείχνουν κάποιο σοβαρό παθολογικό πρόβλημα, πέρα από την έντονη ασιτία και αφυδάτωση που επέφερε την γενική εξασθένηση του οργανισμού της. Η κατάσταση της υγείας της παρακολουθείται στενά σε 24ωρη βάση και προτεραιότητά μας είναι η σταδιακή αποκατάσταση της υγείας και της φυσικής της κατάστασης, με απώτερο στόχο την επιστροφή της στο φυσικό της περιβάλλον» ανακοίνωσε η MOm.
Τέλος να σημειωθεί ότι ο κ. Σκλάβος έγινε και ο… νονός της μικρής φώκιας αφού τα μέλη της MOm τον ρώτησαν ποια ονόματα είναι κυρίως αυτά που κυρίως δίνονται στα κορίτσια στο νησί «και μεταξύ αυτών είπα και το όνομα Αφροδίτη το οποίο και της έδωσαν τελικά».
Δείτε φωτογραφίες:
Ο 43χρονος Βρεττός Σκλάβος το πρωί του περασμένου Σαββάτου (17/10) συνοδεύοντας μια ομάδα ατόμων διέσχισαν το φαράγγι μετά το χωριό Μυλοπόταμος και ετοίμασε τα σχοινιά για να αρχίσουν την καταρρίχηση στην παραλία Καλάμι.
Μια από τις κοπέλες που ολοκλήρωσε με χρήση σχοινιών την κατάβαση και πάτησε στην παραλία πρόσεξε ότι ανάμεσα σε κάτι πέτρες υπήρχε κάτι που κουνιόταν. Όταν πλησίασε είδε μια μικρή φώκια που κουνιόταν με δυσκολία.
Στην παραλία Καλάμι των Κυθήρων όμως όπως ανέφερε δεν είχε ούτε ο ίδιος ούτε και κάποιος άλλος από την ομάδα που κατέβηκε σήμα στο κινητό οπότε αποχώρησαν προκειμένου να φτάσουν σε κάποιο σημείο για να ειδοποιήσουν τις αρχές προκειμένου αρμόδιοι να πάνε να παραλάβουν τη μικρή φώκια.
«Στο Μυλοπόταμο είδαμε ότι είχαμε σήμα και επικοινώνησα αρχικά με την Κατερίνα Σταθάτου που έχει κτηνιατρείο και μας καθοδήγησε να μιλήσουμε τη Φιλοζωική και φυσικά με τη MOm που είναι ειδική για τη μεσογειακή φώκια. Μιλήσαμε και με το Λιμεναρχείο για να πάρουμε τη μικρή φώκια από την παραλία. Το Λιμεναρχείο μας είπε ότι λόγω του καιρού, ήταν δυτικός με 8-9 μποφόρ δεν μπορούσε να προσεγγίσει» είπε ο κ. Σκλάβος προσθέτοντας ότι μετά από την επικοινωνία που είχαν με την οργάνωση MOm, σε μέλη της οποίας έστειλαν φωτογραφίες και βίντεο με τη φώκια αντιλήφθηκαν ότι δεν είναι τραυματισμένη αλλά «ήταν αφυδατωμένη και υποσιτισμένη».
«Μετά από τρεις ώρες περίπου επικοινωνίας με τα μέλη της Mom επέστρεψα στην παραλία και έβαλα τη μικρή φώκια σε ένα σάκο που έχουμε για τις καταρριχήσεις και την ανέβασα με ασφάλεια» ανέφερε.
Η φώκια που μετρά μόλις επτά ημέρες ζωής όπως είπε ο κ. Σκλάβος «οι υπεύθυνοι της MΟm εκτιμούν ότι με παρασύρθηκε από κάποιο κύμα καθώς σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από την παραλία έχει σπηλιά όπου πηγαίνουν φώκιες και έτσι αποχωρίστηκε με τη μητέρα της».
Η φώκια μετά τις πρώτες βοήθειες που έλαβε από την κτηνίατρο στα Κύθηρα μεταφέρθηκε μέσα σε κλουβί με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα όπου και την παρέλαβαν οι ειδικοί της MOm υποβάλλοντας την σε μια σειρά εξετάσεων.
«Φανερά υποσιτισμένη και εξασθενημένη, η νεογέννητη φώκια, ηλικίας περίπου μιας εβδομάδας, με βάρος μόλις 15 κιλά, υπεβλήθη στις πρώτες αιματολογικές, βιοχημικές και ακτινολογικές εξετάσεις στο Νοσοκομείο Ζώων Αθηνών. Μέχρι στιγμής, τα ευρήματα δεν δείχνουν κάποιο σοβαρό παθολογικό πρόβλημα, πέρα από την έντονη ασιτία και αφυδάτωση που επέφερε την γενική εξασθένηση του οργανισμού της. Η κατάσταση της υγείας της παρακολουθείται στενά σε 24ωρη βάση και προτεραιότητά μας είναι η σταδιακή αποκατάσταση της υγείας και της φυσικής της κατάστασης, με απώτερο στόχο την επιστροφή της στο φυσικό της περιβάλλον» ανακοίνωσε η MOm.
Τέλος να σημειωθεί ότι ο κ. Σκλάβος έγινε και ο… νονός της μικρής φώκιας αφού τα μέλη της MOm τον ρώτησαν ποια ονόματα είναι κυρίως αυτά που κυρίως δίνονται στα κορίτσια στο νησί «και μεταξύ αυτών είπα και το όνομα Αφροδίτη το οποίο και της έδωσαν τελικά».
Δείτε φωτογραφίες:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα