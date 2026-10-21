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Κυνηγός βρήκε το χρηματοκιβώτιο που είχαν κλέψει από τον Δήμο Σπάρτης
Κυνηγός βρήκε το χρηματοκιβώτιο που είχαν κλέψει από τον Δήμο Σπάρτης
Η κλοπή είχε γίνει την Μεγάλη Τρίτη
Μετά από 6 μήνες εντοπίστηκε το χρηματοκιβώτιο που είχαν κλέψει άγνωστοι από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σπάρτης.
Σύμφωνα με το Notospress ένας κυνηγός εντόπισε σε δύσβατη περιοχή του Άργους ένα χρηματοκιβώτιο το οποίο όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια είναι το χρηματοκιβώτιο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης.
Η κλοπή στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σπάρτης στη Μαγούλα έγινε τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης, 7 Απριλίου 2026. Άγνωστοι εισέβαλαν στο κτίριο και σήκωσαν ολόκληρο το χρηματοκιβώτιο του ταμείου, το οποίο ζύγιζε περίπου 150–200 κιλά. Μέσα στο χρηματοκιβώτιο υπήρχε χρηματικό ποσό που άγγιζε τις 12.000 με 13.000 ευρώ.
Ο κυνηγός όταν εντόπισε το χρηματοκιβώτιο διαπίστωσε ότι ήταν παραβιασμένο. Τα έγγραφα και σφραγίδες που βρήκε μέσα σε αυτό τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι είναι αυτό του Δήμου Σπάρτης.
Όπως φαίνεται οι άγνωστοι δράστες μετέφεραν το χρηματοκιβώτιο στην Αργολίδα όπου και το διέρρηξαν. Πήραν τα χρήματα και στη συνέχεια έριξαν το χρηματοκιβώτιο σε γκρεμό.
Οι Αρχές θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν όσα στοιχεία εντοπίσουν.
Σύμφωνα με το Notospress ένας κυνηγός εντόπισε σε δύσβατη περιοχή του Άργους ένα χρηματοκιβώτιο το οποίο όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια είναι το χρηματοκιβώτιο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης.
Η κλοπή στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σπάρτης στη Μαγούλα έγινε τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης, 7 Απριλίου 2026. Άγνωστοι εισέβαλαν στο κτίριο και σήκωσαν ολόκληρο το χρηματοκιβώτιο του ταμείου, το οποίο ζύγιζε περίπου 150–200 κιλά. Μέσα στο χρηματοκιβώτιο υπήρχε χρηματικό ποσό που άγγιζε τις 12.000 με 13.000 ευρώ.
Το χρονικό της κλοπής
Ο κυνηγός όταν εντόπισε το χρηματοκιβώτιο διαπίστωσε ότι ήταν παραβιασμένο. Τα έγγραφα και σφραγίδες που βρήκε μέσα σε αυτό τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι είναι αυτό του Δήμου Σπάρτης.
Όπως φαίνεται οι άγνωστοι δράστες μετέφεραν το χρηματοκιβώτιο στην Αργολίδα όπου και το διέρρηξαν. Πήραν τα χρήματα και στη συνέχεια έριξαν το χρηματοκιβώτιο σε γκρεμό.
Οι Αρχές θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν όσα στοιχεία εντοπίσουν.
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