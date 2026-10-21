Πέντε χρόνια κάθειρξη σε ζευγάρι που βασάνισε σκύλο στην Πάτρα, του έκοψαν την ουρά και τον έβαψαν



Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

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Σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών για τον καθένα καταδικάστηκε ζευγάρι από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών, για υπόθεση κακοποίησης σκύλου που είχε σημειωθεί το 2021.Ειδικότερα, η υπόθεση αφορούσε ένα αγγλικό σέτερ, το οποίο είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του ιδιοκτήτη του τον Ιανουάριο του 2021. Το ζώο κατέληξε στην κατοχή του ζευγαριού, το οποίο, προχώρησε σε πράξεις βασανισμού, ακρωτηριάζοντας την ουρά του και βάφοντας μαύρο το τρίχωμά του, ώστε να μην μπορεί να αναγνωριστεί.Η υπόθεση εκδικάστηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, με το δικαστήριο να υιοθετεί την πρόταση της εισαγγελέως και να κρίνει ενόχους τους δύο κατηγορουμένους για βασανισμό ζώου.Σύμφωνα με την εφημερίδα «Γνώμη», στον καθένα επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης πέντε ετών, με αναστολή έως την εκδίκαση της έφεσης, καθώς και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Παράλληλα, δρομολογείται η διαδικασία επιβολής διοικητικού προστίμου, το οποίο κυμαίνεται από 30.000 έως 50.000 ευρώ για κάθε καταδικασθέντα.Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο ιδιοκτήτης του σκύλου δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε την τιμωρία των κατηγορουμένων για την υπεξαίρεση του ζώου, κατηγορία που είχε αποδοθεί παράλληλα με εκείνη της κακοποίησης.Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης διαδραμάτισε ο εντοπισμός της ηλεκτρονικής σήμανσης του σκύλου.Όπως ανέφερε η δικηγόρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, Ελένη Αρβανίτη, η εξαφάνιση του ζώου είχε δηλωθεί στην Ασφάλεια Πατρών από τον ιδιοκτήτη του ήδη από τον Ιανουάριο του 2021.Τον επόμενο μήνα, το ζευγάρι μετέφερε τον σκύλο σε κτηνιατρείο της Πάτρας, ζητώντας την τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε η δικηγόρος, ο κτηνίατρος δεν εντόπισε το microchip που ήδη έφερε το ζώο και προχώρησε στην τοποθέτηση νέου, εκδίδοντας παράλληλα βιβλιάριο υγείας με τα στοιχεία της γυναίκας.Το ζώο παρέμεινε στην κατοχή του ζευγαριού μέχρι τον Απρίλιο του 2021, όταν παρουσίασε πρόβλημα υγείας και μεταφέρθηκε σε δεύτερο κτηνίατρο.Αυτή τη φορά, κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε η αρχική ηλεκτρονική σήμανση. Ο κτηνίατρος διαπίστωσε ότι τα στοιχεία δεν συμφωνούσαν με εκείνα του βιβλιαρίου, γεγονός που προκάλεσε υποψίες για την προέλευση του σκύλου.Ο ίδιος κατέγραψε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος με το οποίο είχε μεταφερθεί το ζώο και ενημέρωσε σχετικά, ζητώντας την επιστροφή του στον νόμιμο ιδιοκτήτη του.Ακολούθησαν περαιτέρω ενέργειες, με την παρέμβαση αστυνομικών και φιλοζωικών φορέων, έως ότου ο σκύλος επέστρεψε τελικά στην οικογένειά του.