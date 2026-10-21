Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι για ξυλοδαρμό αγοριού σε σχολείο στο Μεσολόγγι
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Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι για ξυλοδαρμό αγοριού σε σχολείο στο Μεσολόγγι

Ο πατέρας του αγοριού κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία - Συνελήφθησαν και τέσσερις γονείς των ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους, ενώ αναζητείται μία μητέρα

Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι για ξυλοδαρμό αγοριού σε σχολείο στο Μεσολόγγι
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Στη σύλληψη πέντε ανηλίκων για τον ξυλοδαρμό ενός αγοριού σε σχολείο στο Μεσολόγγι προχώρησε το πρωί της Τετάρτης (21/10) η Αστυνομία. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε ο πατέρας του αγοριού στην Αστυνομία, το πρωί της Δευτέρας (19/10) οι πέντε ανήλικοι συλληφθέντες χτύπησαν και τραυμάτισαν τον ανήλικο γιο του εντός σχολικής μονάδας στο Μεσολόγγι.

Επιπλέον, σε βάρος τεσσάρων εκ των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία και για παράβαση της νομοθεσίας περί δελτίων ταυτότητας, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν αστυνομική ταυτότητα, παρότι είχαν συμπληρώσει το προβλεπόμενο όριο ηλικίας.

Παράλληλα, συνελήφθησαν τέσσερις γονείς των ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους, ενώ αναζητείται για να συλληφθεί στα όρια του αυτοφώρου μία ακόμη μητέρα ανηλίκου για το ίδιο αδίκημα.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου.
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