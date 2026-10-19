Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην Φανερωμένη Θεσπρωτίας, σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα
Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην Φανερωμένη Θεσπρωτίας, σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα
Ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή
Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Φανερωμένη Θεσπρωτίας.
Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 4 αεροσκάφη.
Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 4 αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φανερωμένη Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 4 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 19, 2026
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