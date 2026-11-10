Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Τραγωδία στη Λάρνακα: Νεκρός δύτης ανασύρθηκε από το ναυάγιο «Ζηνοβία»
Τραγωδία στη Λάρνακα: Νεκρός δύτης ανασύρθηκε από το ναυάγιο «Ζηνοβία»
Ο Βρετανός εντοπίστηκε αναίσθητος σε βάθος 30 μέτρων
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (10/11) στη θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου «Ζηνοβία», στον κόλπο της Λάρνακας στην Κύπρο, όταν 61χρονος Βρετανός δύτης έχασε τη ζωή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews.com, πρόκειται για τουρίστα, ο οποίος έκανε καταδύσεις με άλλα πρόσωπα. Πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι ο άνδρας ήταν μαζί με εκπαιδευτή καταδύσεων, ο οποίος τον εντόπισε αναίσθητο σε βάθος 30 μέτρων.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, στις 10:10 το πρωί, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) Λάρνακας έλαβε πληροφορία για αναίσθητο δύτη στην περιοχή του ναυαγίου.
Το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε αμέσως το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο «ΝΕΑΡΧΟΣ», κινητοποιώντας ταχύπλοο σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).
Ο 61χρονος παραλήφθηκε αναίσθητος από το ταχύπλοο της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας και στη συνέχεια παραδόθηκε στο πλήρωμα ασθενοφόρου. Ακολούθως, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Φωτογραφία αρχείου
Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews.com, πρόκειται για τουρίστα, ο οποίος έκανε καταδύσεις με άλλα πρόσωπα. Πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι ο άνδρας ήταν μαζί με εκπαιδευτή καταδύσεων, ο οποίος τον εντόπισε αναίσθητο σε βάθος 30 μέτρων.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, στις 10:10 το πρωί, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) Λάρνακας έλαβε πληροφορία για αναίσθητο δύτη στην περιοχή του ναυαγίου.
Το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε αμέσως το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο «ΝΕΑΡΧΟΣ», κινητοποιώντας ταχύπλοο σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).
Ο 61χρονος παραλήφθηκε αναίσθητος από το ταχύπλοο της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας και στη συνέχεια παραδόθηκε στο πλήρωμα ασθενοφόρου. Ακολούθως, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Φωτογραφία αρχείου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα