Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ασφυκτική η κατάσταση στην Ιεράπετρα με πάνω από 497 μετανάστες σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας, δεν επαρκούν οι σκηνές
Ασφυκτική η κατάσταση στην Ιεράπετρα με πάνω από 497 μετανάστες σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας, δεν επαρκούν οι σκηνές
Αναμένεται η μεταφορά 167 ατόμων στα Χανιά – Πλεύρης: «Δεν μπορούμε να έχουμε μία δομή σε κάθε σημείο»
Ιδιαίτερα πιεστική είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Ιεράπετρα, καθώς οι συνεχείς αφίξεις μεταναστών και προσφύγων έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση και την προσωρινή φιλοξενία τους.
Στις εγκαταστάσεις της πρώην ΑΓΡΕΞ βρίσκονται αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 497 άνθρωποι, με τη χωρητικότητα του χώρου να έχει εξαντληθεί και τις σκηνές που έχουν τοποθετηθεί να μην επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών.
Η κατάσταση γίνεται ακόμη δυσκολότερη λόγω των καιρικών συνθηκών, οι οποίες δεν είναι ευνοϊκές για τη διαμονή τόσο μεγάλου αριθμού ανθρώπων σε προσωρινές εγκαταστάσεις.
Την ίδια ώρα, αναμένεται η μεταφορά 167 ατόμων στην Αγιυά Χανίων, αντί για Ηράκλειο, όπως αρχικά είχε αναφερθεί, εξέλιξη που θα μπορούσε να προσφέρει μια προσωρινή ανάσα στον ήδη επιβαρυμένο χώρο της ΑΓΡΕΞ.
Οι αναχωρήσεις ορισμένων από τους φιλοξενούμενους συμβάλλουν στην αποσυμφόρηση των εγκαταστάσεων, ωστόσο οι διαδοχικές αφίξεις εξακολουθούν να δημιουργούν σοβαρές δυσκολίες.
Ωστόσο, ο μεγάλος αριθμός των αφίξεων, σε συνδυασμό με την περιορισμένη χωρητικότητα των εγκαταστάσεων, έχει δημιουργήσει συνθήκες έντονης πίεσης.
Με τις σκηνές να μην επαρκούν και τις καιρικές συνθήκες να δυσχεραίνουν την κατάσταση, η ανάγκη για ταχύτερη αποσυμφόρηση του χώρου γίνεται ολοένα πιο επιτακτική.
Στις εγκαταστάσεις της πρώην ΑΓΡΕΞ βρίσκονται αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 497 άνθρωποι, με τη χωρητικότητα του χώρου να έχει εξαντληθεί και τις σκηνές που έχουν τοποθετηθεί να μην επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών.
Η κατάσταση γίνεται ακόμη δυσκολότερη λόγω των καιρικών συνθηκών, οι οποίες δεν είναι ευνοϊκές για τη διαμονή τόσο μεγάλου αριθμού ανθρώπων σε προσωρινές εγκαταστάσεις.
Τρεις ακόμη λέμβοι με 160 άτομα – Αναμένονται νέες μεταφορέςΣύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, έχει επιβεβαιωθεί η άφιξη ακόμη τριών λέμβων, στις οποίες επιβαίνουν συνολικά 160 άτομα, τα οποία αναμένεται να προστεθούν στους ήδη φιλοξενούμενους.
Την ίδια ώρα, αναμένεται η μεταφορά 167 ατόμων στην Αγιυά Χανίων, αντί για Ηράκλειο, όπως αρχικά είχε αναφερθεί, εξέλιξη που θα μπορούσε να προσφέρει μια προσωρινή ανάσα στον ήδη επιβαρυμένο χώρο της ΑΓΡΕΞ.
Οι αναχωρήσεις ορισμένων από τους φιλοξενούμενους συμβάλλουν στην αποσυμφόρηση των εγκαταστάσεων, ωστόσο οι διαδοχικές αφίξεις εξακολουθούν να δημιουργούν σοβαρές δυσκολίες.
Μεγάλη πίεση στις υποδομές προσωρινής φιλοξενίαςΟι άνθρωποι που διασώζονται ή φτάνουν στις ακτές της περιοχής μεταφέρονται αρχικά στο λιμάνι της Ιεράπετρας και στη συνέχεια στις εγκαταστάσεις της πρώην ΑΓΡΕΞ, όπου παραμένουν προσωρινά μέχρι να οργανωθεί η περαιτέρω μετακίνησή τους.
Ωστόσο, ο μεγάλος αριθμός των αφίξεων, σε συνδυασμό με την περιορισμένη χωρητικότητα των εγκαταστάσεων, έχει δημιουργήσει συνθήκες έντονης πίεσης.
Με τις σκηνές να μην επαρκούν και τις καιρικές συνθήκες να δυσχεραίνουν την κατάσταση, η ανάγκη για ταχύτερη αποσυμφόρηση του χώρου γίνεται ολοένα πιο επιτακτική.
Πλεύρης: Δεν μπορούμε να έχουμε δομή σε κάθε σημείοΣτην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ιεράπετρα αναφέρθηκε στο Action24 ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης τονίζοντας χαρακτηριστικά πως το μείζον για τον ίδιο δεν είναι να απαντήσουμε στο «άντε βγήκαν, πως θα τους διαχειριστούμε αλλά πώς θα περιορίσουμε τις ροές»!
Ο κ.Πλεύρης σημείωσε ότι όταν πλέον στην Ελλάδα μιλάμε για μεταναστευτικό πρόβλημα «αναφερόμαστε βασικά στην Κρήτη και στις θαλάσσιες διαδρομές από την Λιβύη» ενώ επιβεβαίωσε ότι οι μετανάστες που έχουν φτάσει στο νησί από τις αρχές του 2026 φτάνουν πλέον τις 19.000.
«Ως απόλυτο νούμερο δεν είναι ανησυχητικό», πρόσθεσε ο Υπουργός αλλά «αυτό που είναι ανησυχητικό είναι η δεξαμενή των περίπου 500.000 ανθρώπων που περιμένουν στη Λιβύη να μπουν σε κάποια βάρκα». Όσον αφορά την Ιεράπετρα και τις αποκαρδιωτικές εικόνες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου με τους μετανάστες να κοιμούνται δίπλα σε απορριμματοφόρα και μέσα σε καρότσες, ο Θάνος Πλεύρης σημείωσε ότι «δεν μπορούμε να έχουμε μία δομή σε κάθε σημείο. Στην Ιεράπετρα βγήκαν τις τελευταίες ημέρες τα 11 από τα 15 περιστατικά αφίξεων και δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση. Όταν έχεις τόσο κόσμο απαιτείται λίγος χρόνος για την μεταφορά τους.
Ο υπουργός Μετανάστευσης αναφέρθηκε και στην τροπολογία που κατατέθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης στη Βουλή και αφορά την δομή προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο, σημειώνοντας ότι ο σχεδιασμός του Υπουργείου όσον αφορά την διαχείριση των ροών στην Κρήτη «προχωράει κανονικά».
Με πληροφορίες από neakriti
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