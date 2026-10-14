Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Απάτη με ψεύτικο αστυνομικό και λεία άνω των 150.000 ευρώ στην Άρτα, πώς παγίδευσαν ηλικιωμένη
Απάτη με ψεύτικο αστυνομικό και λεία άνω των 150.000 ευρώ στην Άρτα, πώς παγίδευσαν ηλικιωμένη
Συνελήφθησαν δύο άτομα
Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης των τελευταίων ετών στην Ήπειρο εξιχνίασε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας, προχωρώντας στη σύλληψη δύο ατόμων (ενός άνδρα και μιας γυναίκας), οι οποίοι κατηγορούνται επιπλέον και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
Η υπόθεση εκτυλίχθηκε την 9η Οκτωβρίου 2026 στην Άρτα, όταν οι δράστες έστησαν μια καλοστημένη παγίδα σε ηλικιωμένη. Αρχικά, άγνωστος συνεργός επικοινώνησε μαζί της απειλώντας την ότι θα εισβάλουν στο σπίτι της για να τη ληστέψουν.
Αμέσως μετά, έτερο μέλος του κυκλώματος τηλεφώνησε προσποιούμενο τον αστυνομικό. Με το πρόσχημα ότι οι αρχές γνώριζαν για την επικείμενη ληστεία και είχαν ήδη «περικυκλώσει» το σπίτι, την έπεισαν να βάλει σε μια σακούλα όλα τα χρήματα και τα τιμαλφή που είχε, συνολικής αξίας άνω των 150.000 ευρώ.
Στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες του «ψευτο-αστυνομικού», η τρομοκρατημένη ηλικιωμένη πέταξε τη σακούλα από το μπαλκόνι, δήθεν για να χρησιμοποιηθεί ως δόλωμα για τη σύλληψη των ληστών. Τη σακούλα παρέλαβε η κατηγορούμενη γυναίκα, η οποία εξαφανίστηκε.
Μετά από μεθοδική έρευνα και ανάλυση των στοιχείων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους. Το μεσημέρι της Τρίτης (13/10/2026), πραγματοποιήθηκε οργανωμένη έρευνα στο σπίτι όπου διαμένουν σε περιοχή της Άρτας, όπου οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν.
Κατά την έφοδο των αρχών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
79 ναρκωτικά χάπια
Μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης
Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
Το χρηματικό ποσό των 330 ευρώ
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν άλλων συνεργών.
Η υπόθεση εκτυλίχθηκε την 9η Οκτωβρίου 2026 στην Άρτα, όταν οι δράστες έστησαν μια καλοστημένη παγίδα σε ηλικιωμένη. Αρχικά, άγνωστος συνεργός επικοινώνησε μαζί της απειλώντας την ότι θα εισβάλουν στο σπίτι της για να τη ληστέψουν.
Αμέσως μετά, έτερο μέλος του κυκλώματος τηλεφώνησε προσποιούμενο τον αστυνομικό. Με το πρόσχημα ότι οι αρχές γνώριζαν για την επικείμενη ληστεία και είχαν ήδη «περικυκλώσει» το σπίτι, την έπεισαν να βάλει σε μια σακούλα όλα τα χρήματα και τα τιμαλφή που είχε, συνολικής αξίας άνω των 150.000 ευρώ.
Στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες του «ψευτο-αστυνομικού», η τρομοκρατημένη ηλικιωμένη πέταξε τη σακούλα από το μπαλκόνι, δήθεν για να χρησιμοποιηθεί ως δόλωμα για τη σύλληψη των ληστών. Τη σακούλα παρέλαβε η κατηγορούμενη γυναίκα, η οποία εξαφανίστηκε.
Μετά από μεθοδική έρευνα και ανάλυση των στοιχείων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους. Το μεσημέρι της Τρίτης (13/10/2026), πραγματοποιήθηκε οργανωμένη έρευνα στο σπίτι όπου διαμένουν σε περιοχή της Άρτας, όπου οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν.
Κατά την έφοδο των αρχών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
79 ναρκωτικά χάπια
Μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης
Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
Το χρηματικό ποσό των 330 ευρώ
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν άλλων συνεργών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα