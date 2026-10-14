ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ύποπτη βαλίτσα κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά, στο σημείο το ΤΕΕΜ

Απάτη με ψεύτικο αστυνομικό και λεία άνω των 150.000 ευρώ στην Άρτα, πώς παγίδευσαν ηλικιωμένη
ΕΛΛΑΔΑ
Άρτα Απάτη Ηλικιωμένη

Απάτη με ψεύτικο αστυνομικό και λεία άνω των 150.000 ευρώ στην Άρτα, πώς παγίδευσαν ηλικιωμένη

Συνελήφθησαν δύο άτομα

Απάτη με ψεύτικο αστυνομικό και λεία άνω των 150.000 ευρώ στην Άρτα, πώς παγίδευσαν ηλικιωμένη
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης των τελευταίων ετών στην Ήπειρο εξιχνίασε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας, προχωρώντας στη σύλληψη δύο ατόμων (ενός άνδρα και μιας γυναίκας), οι οποίοι κατηγορούνται επιπλέον και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε την 9η Οκτωβρίου 2026 στην Άρτα, όταν οι δράστες έστησαν μια καλοστημένη παγίδα σε ηλικιωμένη. Αρχικά, άγνωστος συνεργός επικοινώνησε μαζί της απειλώντας την ότι θα εισβάλουν στο σπίτι της για να τη ληστέψουν.

Αμέσως μετά, έτερο μέλος του κυκλώματος τηλεφώνησε προσποιούμενο τον αστυνομικό. Με το πρόσχημα ότι οι αρχές γνώριζαν για την επικείμενη ληστεία και είχαν ήδη «περικυκλώσει» το σπίτι, την έπεισαν να βάλει σε μια σακούλα όλα τα χρήματα και τα τιμαλφή που είχε, συνολικής αξίας άνω των 150.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες του «ψευτο-αστυνομικού», η τρομοκρατημένη ηλικιωμένη πέταξε τη σακούλα από το μπαλκόνι, δήθεν για να χρησιμοποιηθεί ως δόλωμα για τη σύλληψη των ληστών. Τη σακούλα παρέλαβε η κατηγορούμενη γυναίκα, η οποία εξαφανίστηκε.

Μετά από μεθοδική έρευνα και ανάλυση των στοιχείων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους. Το μεσημέρι της Τρίτης (13/10/2026), πραγματοποιήθηκε οργανωμένη έρευνα στο σπίτι όπου διαμένουν σε περιοχή της Άρτας, όπου οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν.

Κατά την έφοδο των αρχών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

79 ναρκωτικά χάπια
Μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης
Κλείσιμο
Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
Το χρηματικό ποσό των 330 ευρώ

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν άλλων συνεργών.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης