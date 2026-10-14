Ποινική δίωξη στον 17χρονο που ξυλοκόπησε συμμαθητή του σε σχολείο της Θεσσαλονίκης
Ποινική δίωξη στον 17χρονο που ξυλοκόπησε συμμαθητή του σε σχολείο της Θεσσαλονίκης
Ο ανήλικος διώκεται για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κλοπή - Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης αποφασίστηκε να δικαστεί με ρητή δικάσιμο και αφέθηκε ελεύθερος
Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 17χρονου που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε, μαζί με άλλα άτομα, συνομήλικο συμμαθητή του στο σχολείο τους στη Θεσσαλονίκη και τον απειλούσε ότι θα δημοσιεύσει το βίντεο για να τον εκθέσει.
Ο ανήλικος διώκεται για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κλοπή, από κοινού. Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης αποφασίστηκε να δικαστεί με ρητή δικάσιμο και αφέθηκε ελεύθερος.
Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε ο 17χρονος μαθητής, την περασμένη Παρασκευή δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων μέσα στο σχολείο. Όπως κατήγγειλε, οι δράστες τον βιντεοσκόπησαν, ενώ του αφαίρεσαν και ένα τσαντάκι που είχε μαζί του.
Ο ανήλικος κατήγγειλε πως ο 17χρονος τον απείλησε λέγοντάς του ότι, αν δεν παραιτηθεί από το σχολικό συμβούλιο, θα δημοσιεύσει το βίντεο από τον ξυλοδαρμό του.
Σημειώνεται ότι για την εμπλοκή των υπολοίπων ατόμων, τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής, η αστυνομική προανάκριση συνεχίζεται.
Ο ανήλικος διώκεται για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κλοπή, από κοινού. Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης αποφασίστηκε να δικαστεί με ρητή δικάσιμο και αφέθηκε ελεύθερος.
Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε ο 17χρονος μαθητής, την περασμένη Παρασκευή δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων μέσα στο σχολείο. Όπως κατήγγειλε, οι δράστες τον βιντεοσκόπησαν, ενώ του αφαίρεσαν και ένα τσαντάκι που είχε μαζί του.
Ο ανήλικος κατήγγειλε πως ο 17χρονος τον απείλησε λέγοντάς του ότι, αν δεν παραιτηθεί από το σχολικό συμβούλιο, θα δημοσιεύσει το βίντεο από τον ξυλοδαρμό του.
Σημειώνεται ότι για την εμπλοκή των υπολοίπων ατόμων, τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής, η αστυνομική προανάκριση συνεχίζεται.
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