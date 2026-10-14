Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Στο νοσοκομείο 32χρονος στη Θεσσαλονίκη: Κατήγγειλε ότι προσπάθησαν να τον ληστέψουν και τον μαχαίρωσαν όταν αντιστάθηκε
Στο νοσοκομείο 32χρονος στη Θεσσαλονίκη: Κατήγγειλε ότι προσπάθησαν να τον ληστέψουν και τον μαχαίρωσαν όταν αντιστάθηκε
Μετά την επίθεση, ο 32χρονος μετέβη μόνος του στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» με τραύμα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα
Στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι κατέληξε ένας 32χρονος άνδρας, ο οποίος κατήγγειλε ότι αποπειράθηκαν να τον ληστέψουν στην περιοχή της Νεάπολης, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, όλα συνέβησαν τα μεσάνυχτα κοντά στο «ρολόι» όταν αντιλήφθηκε δύο άτομα να τον προσεγγίζουν και να κινούνται με απειλητική διάθεση προς το μέρος του. Τότε, ο ένας εξ αυτών του επιτέθηκε επιχειρώντας να τον χτυπήσει, ωστόσο ο 32χρονος κατάφερε να τον απωθήσει. Στη συνέχεια, ο δεύτερος δράστης του κατάφερε χτύπημα με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.
Σκοπός των ατόμων, όπως είπε το θύμα στους αστυνομικούς, ήταν να του αφαιρέσουν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα.
Μετά την επίθεση, ο 32χρονος μετέβη μόνος του στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» και, ύστερα από την καταγγελία του, ξεκίνησε η διερεύνηση του περιστατικού από την ΕΛΑΣ.
Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, όλα συνέβησαν τα μεσάνυχτα κοντά στο «ρολόι» όταν αντιλήφθηκε δύο άτομα να τον προσεγγίζουν και να κινούνται με απειλητική διάθεση προς το μέρος του. Τότε, ο ένας εξ αυτών του επιτέθηκε επιχειρώντας να τον χτυπήσει, ωστόσο ο 32χρονος κατάφερε να τον απωθήσει. Στη συνέχεια, ο δεύτερος δράστης του κατάφερε χτύπημα με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.
Σκοπός των ατόμων, όπως είπε το θύμα στους αστυνομικούς, ήταν να του αφαιρέσουν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα.
Μετά την επίθεση, ο 32χρονος μετέβη μόνος του στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» και, ύστερα από την καταγγελία του, ξεκίνησε η διερεύνηση του περιστατικού από την ΕΛΑΣ.
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