Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου 51χρονης που έκανε αιμοκάθαρση σε κλινική της Χαλκιδικής, βρέθηκαν κακώσεις στο σώμα της
Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου 51χρονης που έκανε αιμοκάθαρση σε κλινική της Χαλκιδικής, βρέθηκαν κακώσεις στο σώμα της
Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στη συγκεκριμένη κλινική διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε νόμιμα και διέθετε τη σχετική άδεια για τη διενέργεια αιμοκαθάρσεων - Η 51χρονη έπασχε από χρόνια νεφρική και αναπνευστική ανεπάρκεια
Σε θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος της 51χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τις αισθήσεις της το μεσημέρι της Δευτέρας (12/10) κατά τη διάρκεια αιμοκάθαρσης σε ιδιωτική κλινική της Χαλκιδικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της προέκυψε ότι έφερε κακώσεις στον θώρακα και στη σπονδυλική στήλη, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται ο χρόνος πρόκλησής τους. Επίσης, δεν προσδιορίστηκε η ακριβής αιτία θανάτου και περισσότερο «φως» αναμένεται να ρίξουν οι εργαστηριακές (ιστολογικές και τοξικολογικές) εξετάσεις.
Σε κάθε περίπτωση, τα συγκεκριμένα στοιχεία θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η γυναίκα καθώς η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στη συγκεκριμένη κλινική διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε νόμιμα και διέθετε τη σχετική άδεια για τη διενέργεια αιμοκαθάρσεων.
Υπενθυμίζεται ότι για το περιστατικό η αστυνομία ενημερώθηκε χθες, περίπου στις 16:15, από το Κέντρο Αιμοκάθαρσης για την 51χρονη, η οποία παρουσίασε αιφνίδιο πρόβλημα υγείας. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, ενώ η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Από την προανάκριση προέκυψε ότι η 51χρονη έπασχε από χρόνια νεφρική και αναπνευστική ανεπάρκεια, λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και υποβαλλόταν σε συνεδρίες αιμοκάθαρσης τρεις φορές την εβδομάδα.
Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πολυγύρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της προέκυψε ότι έφερε κακώσεις στον θώρακα και στη σπονδυλική στήλη, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται ο χρόνος πρόκλησής τους. Επίσης, δεν προσδιορίστηκε η ακριβής αιτία θανάτου και περισσότερο «φως» αναμένεται να ρίξουν οι εργαστηριακές (ιστολογικές και τοξικολογικές) εξετάσεις.
Σε κάθε περίπτωση, τα συγκεκριμένα στοιχεία θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η γυναίκα καθώς η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στη συγκεκριμένη κλινική διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε νόμιμα και διέθετε τη σχετική άδεια για τη διενέργεια αιμοκαθάρσεων.
Υπενθυμίζεται ότι για το περιστατικό η αστυνομία ενημερώθηκε χθες, περίπου στις 16:15, από το Κέντρο Αιμοκάθαρσης για την 51χρονη, η οποία παρουσίασε αιφνίδιο πρόβλημα υγείας. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, ενώ η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Από την προανάκριση προέκυψε ότι η 51χρονη έπασχε από χρόνια νεφρική και αναπνευστική ανεπάρκεια, λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και υποβαλλόταν σε συνεδρίες αιμοκάθαρσης τρεις φορές την εβδομάδα.
Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πολυγύρου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα