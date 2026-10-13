Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Συνελήφθησαν 37χρονος και 17χρονος που έριξαν μπάζα στον Βοτανικό, παραβίασαν πινακίδες STOP και μπήκαν αντίθετα σε μονόδρομο, βίντεο
Συνελήφθησαν 37χρονος και 17χρονος που έριξαν μπάζα στον Βοτανικό, παραβίασαν πινακίδες STOP και μπήκαν αντίθετα σε μονόδρομο, βίντεο
Ο 37χρονος οδηγούσε ένα αγροτικό, στου οποίου την καρότσα βρισκόταν ο νεαρός, και προσπάθησε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς
Στη σύλληψη ένας 37χρονος και 17χρονος που το απόγευμα της Δευτέρας (12/10) έριξαν μπάζα στον Βοτανικό. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, απείθεια, έκθεση και επικίνδυνη οδήγηση.
Ειδικότερα, χθες το απόγευμα αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. εντόπισαν τους κατηγορούμενους να κινούνται με αγροτικό σε οικόπεδο στην περιοχή του Βοτανικού όπου έριξαν μπάζα.
Οι δύο δράστες δεν συμμορφώθηκαν των αστυνομικών και επιχείρησαν να διαφύγουν με όχημα, αναπτύσσοντας ταχύτητα. Οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας για τους υπόλοιπους οδηγούς.
Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο 37χρονος οδηγός παραβίασε επανειλημμένα πινακίδες STOP, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και κινούμενος αντίθετα σε μονόδρομο, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς, ενώ ο 17χρονος καθ΄όλη τη διάρκεια παρέμεινε στην καρότσα του οχήματος, εκτεθειμένος σε άμεσο κίνδυνο.
Στην οδό Κωνσταντινουπόλεως οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και συνέλαβαν τους δύο δράστες, ενώ το όχημα κατασχέθηκε.
Επιπρόσθετα σε βάρος του 37χρονου οδηγού βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.340 ευρώ.
Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Ειδικότερα, χθες το απόγευμα αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. εντόπισαν τους κατηγορούμενους να κινούνται με αγροτικό σε οικόπεδο στην περιοχή του Βοτανικού όπου έριξαν μπάζα.
Οι δύο δράστες δεν συμμορφώθηκαν των αστυνομικών και επιχείρησαν να διαφύγουν με όχημα, αναπτύσσοντας ταχύτητα. Οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας για τους υπόλοιπους οδηγούς.
Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο 37χρονος οδηγός παραβίασε επανειλημμένα πινακίδες STOP, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και κινούμενος αντίθετα σε μονόδρομο, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς, ενώ ο 17χρονος καθ΄όλη τη διάρκεια παρέμεινε στην καρότσα του οχήματος, εκτεθειμένος σε άμεσο κίνδυνο.
Στην οδό Κωνσταντινουπόλεως οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και συνέλαβαν τους δύο δράστες, ενώ το όχημα κατασχέθηκε.
Επιπρόσθετα σε βάρος του 37χρονου οδηγού βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.340 ευρώ.
Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
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