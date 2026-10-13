Καιρός: 112 σε Εύβοια και Σποράδες ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Σε κόκκινη προειδοποίηση βρίσκεται η Εύβοια, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να παρουσιάσουν μεγάλη ένταση και διάρκεια έως και αύριο, σύμφωνα με την ΕΜΥ





«Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται στις περιοχές Εύβοιας, Σκύρου και Σποράδων από το μεσημέρι Τρίτης (13/10) έως απόγευμα Τετάρτης (14/10). Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες» ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.



κόκκινη προειδοποίηση βρίσκεται η Εύβοια, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να παρουσιάσουν μεγάλη ένταση και διάρκεια, ενώ πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για την Αττική, τη Μαγνησία, τις Σποράδες και άλλες περιοχές της χώρας.



Ειδικότερα για την Αττική, η ΕΜΥ προβλέπει κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης.



Παράλληλα, από το βράδυ της Τρίτης αναμένονται πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο και σταδιακά στο κεντρικό Αιγαίο, εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα έως 10 μποφόρ, οι οποίοι προβλέπεται να διατηρηθούν έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.



Αναλυτικά το νέο έκτακτο της ΕΜΥ:







Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης (13/10).



Πιο συγκεκριμένα:



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Α. Σήμερα Τρίτη (13/10)



α) Πρόσκαιρα στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος), στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).



β) Στη Χαλκιδική από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).



γ) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) από τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).



Μήνυμα από το 112 εστάλη λίγο πριν τις 16.00 σε όσους βρίσκονται σε Εύβοια και Σποράδες ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή.«Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται στις περιοχές Εύβοιας, Σκύρου και Σποράδων από το μεσημέρι Τρίτης (13/10) έως απόγευμα Τετάρτης (14/10). Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες» ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.Σημειώνεται ότι σεβρίσκεται ηόπου οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να παρουσιάσουν μεγάλη ένταση και διάρκεια, ενώ πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τηνκαι άλλες περιοχές της χώρας.Ειδικότερα για την Αττική, η ΕΜΥ προβλέπει κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης.Παράλληλα, από το βράδυ της Τρίτης αναμένονται πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο και σταδιακά στο κεντρικό Αιγαίο, εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα έως 10 μποφόρ, οι οποίοι προβλέπεται να διατηρηθούν έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.«Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, σήμερα Τρίτη (13/10) και αύριο Τετάρτη (14/10).Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης (13/10).Πιο συγκεκριμένα:1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:α) Πρόσκαιρα στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος), στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).β) Στη Χαλκιδική από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).γ) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) από τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.



δ) Στην Εύβοια από τις απογευματινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.



ε) Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).



στ) Στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).



ζ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).



Β. Αύριο Τετάρτη (14/10)



α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).



β) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) έως τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).



γ) Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).



δ) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).



ε) Στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).



στ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).



2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.