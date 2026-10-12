Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
«Ένα μεγάλο δώρο ζωής»: 28χρονη Ελληνίδα που πάσχει από νόσο του Γουίλσον σώθηκε μετά από μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο
«Ένα μεγάλο δώρο ζωής»: 28χρονη Ελληνίδα που πάσχει από νόσο του Γουίλσον σώθηκε μετά από μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο
H κοπέλα μεταφέρθηκε στην Ιταλία με ειδικό αεροσκάφος και όταν εισήχθη στο νοσοκομείο ήταν διασωληνωμένη, «με μετρημένες ώρες ζωής στην διάθεσή της» - Η επέμβαση κράτησε δέκα ώρες, ενώ το μόσχευμα βρέθηκε μέσα σε μόλις δώδεκα
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Le Molinette του Τορίνο μεταμόσχευση ήπατος στην 28χρονη Ειρήνη, η οποία ολοκληρώνει τις σπουδές του μεταπτυχιακού της στην Ολλανδία και πάσχει από την σπάνια γενετική ασθένεια -την νόσο του Γουίλσον. Η συγκεκριμένη ασθένεια προκαλεί συσσώρευση χαλκού στο ήπαρ.
Ενώ η ασθενής βρισκόταν στην Αθήνα παρουσίασε οξεία ηπατική ανεπάρκεια, η οποία επηρέασε και σειρά άλλων ζωτικών οργάνων με αποτέλεσμα να μεταφερθεί επειγόντως στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.
Στη συνέχεια ενεργοποιήθηκε άμεσα το Ελληνοϊταλικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τις μεταμοσχεύσεις, με την δραστηριοποίηση της ομάδας του καθηγητή, Ρενατο Ρομανιόλι, υπεύθυνου του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων Ήπατος του νοσοκομείου Le Molinette, Πόλη της Υγείας του Τορίνο.
Η μετεγχειρητική πορεία ήταν κάθε άλλο παρά απλή, εξαιτίας σειράς επιπλοκών που προέκυψαν. Για την επιτυχή τους αντιμετώπιση συνεργάστηκαν ειδικοί νεφρολόγοι, ανοσολόγοι, ηπατολόγοι, αναισθησιολόγοι και ακτινολόγοι του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Τορίνο. Όπως έγινε γνωστό, η νεαρή Ελληνίδα πήρε μόλις εξιτήριο και η βελτίωσή της κρίνεται εξαιρετικά ικανοποιητική από τους θεράποντες γιατρούς της.
«Πρόκειται για την δύναμη της δωρεάς σωματικών οργάνων, για ένα μεγάλο δώρο της ζωής, ένα καινούριο ήπαρ. Μαζί με την αριστεία των γιατρών μας σε σειρά επιστημονικών κλάδων, επέτρεψε να σωθεί η ζωή μιας νεαρής Ελληνίδας, όταν η κατάστασή της έμοιαζε να αφήνει ελάχιστα περιθώρια ελπίδας», υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής του νοσοκομείου Le Molinette, Λίβιο Τρανκίντα.
Ο καθηγητής και υπεύθυνος του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων Ήπατος του νοσοκομείου Le Molinette, Ρενατο Ρομανιόλι, οποίος μαζί με τους συνεργάτες του πραγματοποίησε την επέμβαση της Ειρήνης είπε: «Η ασθενής είναι καλά και θα μπορέσει σύντομα να επιστρέψει στην Ελλάδα. Μία ιστορία αμεσότητας, αποτελεσματικής οργάνωσης, διεθνούς συνεργασίας και αλτρουισμού».
Ενώ η ασθενής βρισκόταν στην Αθήνα παρουσίασε οξεία ηπατική ανεπάρκεια, η οποία επηρέασε και σειρά άλλων ζωτικών οργάνων με αποτέλεσμα να μεταφερθεί επειγόντως στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.
Στη συνέχεια ενεργοποιήθηκε άμεσα το Ελληνοϊταλικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τις μεταμοσχεύσεις, με την δραστηριοποίηση της ομάδας του καθηγητή, Ρενατο Ρομανιόλι, υπεύθυνου του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων Ήπατος του νοσοκομείου Le Molinette, Πόλη της Υγείας του Τορίνο.
«Εισήχθη στο νοσοκομείο διασωληνωμένη με μετρημένες ώρες ζωής»H κοπέλα μεταφέρθηκε στην Ιταλία με ειδικό αεροσκάφος και όταν εισήχθη στο νοσοκομείο ήταν διασωληνωμένη, «με μετρημένες ώρες ζωής στην διάθεσή της», όπως ανέφεραν οι επιστήμονες. Χάρη σε ειδική αγωγή, μειώθηκε άμεσα η ποσότητα χαλκού από το ήπαρ της, ενώ μέσα σε δώδεκα ώρες, βρέθηκε μόσχευμα και η 28χρονη οδηγήθηκε στο χειρουργείο. Η επέμβαση, την οποία πραγματοποίησαν ο καθηγητής Ρομανιόλι και οι συνεργάτες του, διήρκεσε δέκα ολόκληρες ώρες.
Η μετεγχειρητική πορεία ήταν κάθε άλλο παρά απλή, εξαιτίας σειράς επιπλοκών που προέκυψαν. Για την επιτυχή τους αντιμετώπιση συνεργάστηκαν ειδικοί νεφρολόγοι, ανοσολόγοι, ηπατολόγοι, αναισθησιολόγοι και ακτινολόγοι του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Τορίνο. Όπως έγινε γνωστό, η νεαρή Ελληνίδα πήρε μόλις εξιτήριο και η βελτίωσή της κρίνεται εξαιρετικά ικανοποιητική από τους θεράποντες γιατρούς της.
«Πρόκειται για την δύναμη της δωρεάς σωματικών οργάνων, για ένα μεγάλο δώρο της ζωής, ένα καινούριο ήπαρ. Μαζί με την αριστεία των γιατρών μας σε σειρά επιστημονικών κλάδων, επέτρεψε να σωθεί η ζωή μιας νεαρής Ελληνίδας, όταν η κατάστασή της έμοιαζε να αφήνει ελάχιστα περιθώρια ελπίδας», υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής του νοσοκομείου Le Molinette, Λίβιο Τρανκίντα.
«Σώθηκα κυρίως από το ότι έφτασα σε 24 ώρες και ήμουν τυχερή επειδή βρέθηκε δότης»Μιλώντας στον Alpha, η 28χρονη Ειρήνη τόνισε πως «Σώθηκα κυρίως από το γεγονός ότι έφτασα σε 24 ώρες και ήμουν τυχερή επειδή βρέθηκε δότης και κάναμε τη μεταμόσχευση αμέσως». «Είμαι πολύ καλά, δηλαδή τον τελευταίο μήνα που έκανα φυσιοθεραπεία για δύο εβδομάδες γιατί δεν είχα περπατήσει τρεις μήνες, οπότε καταλάβατε, πάλι από την αρχή όλο αυτό. Τον τελευταίο μήνα είμαι πολύ καλά από τότε που άρχισα να περπατάω και στάθηκα στα πόδια μου ήμουν οκ. Και τώρα δηλαδή όσο περνάει ο καιρός είμαι μια χαρά», ανέφερε.
Ο καθηγητής και υπεύθυνος του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων Ήπατος του νοσοκομείου Le Molinette, Ρενατο Ρομανιόλι, οποίος μαζί με τους συνεργάτες του πραγματοποίησε την επέμβαση της Ειρήνης είπε: «Η ασθενής είναι καλά και θα μπορέσει σύντομα να επιστρέψει στην Ελλάδα. Μία ιστορία αμεσότητας, αποτελεσματικής οργάνωσης, διεθνούς συνεργασίας και αλτρουισμού».
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