Άγριο επεισόδιο σε πιάτσα ταξί της Λαμίας: Επιτέθηκαν σε δύο οδηγούς, νοσηλεύεται στα Επείγοντα ο ένας, βίντεο

Δύο άτομα που νωρίτερα φαίνεται να διασκέδαζαν σε ουζερί της περιοχής, τους επιτέθηκαν όταν ο ένας από αυτούς, που είχε αφήσει το μηχανάκι του στην πιάτσα, πήγε να το πάρει και βρήκε πάνω κλήση της αστυνομίας