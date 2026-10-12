Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Άγριο επεισόδιο σε πιάτσα ταξί της Λαμίας: Επιτέθηκαν σε δύο οδηγούς, νοσηλεύεται στα Επείγοντα ο ένας, βίντεο
Άγριο επεισόδιο σε πιάτσα ταξί της Λαμίας: Επιτέθηκαν σε δύο οδηγούς, νοσηλεύεται στα Επείγοντα ο ένας, βίντεο
Δύο άτομα που νωρίτερα φαίνεται να διασκέδαζαν σε ουζερί της περιοχής, τους επιτέθηκαν όταν ο ένας από αυτούς, που είχε αφήσει το μηχανάκι του στην πιάτσα, πήγε να το πάρει και βρήκε πάνω κλήση της αστυνομίας
Σοβαρό επεισόδιο σε βάρος δύο οδηγών ταξί σημειώθηκε απογευματινές ώρες στην πιάτσα της οδού Βουρτσελά στη Λαμία, με τον . έναν τελικά να διακομίζεται στα επείγοντα του Νοσοκομείου της πρωτεύουσας της Φθιώτιδας.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Lamiareport.gr, δύο άτομα που νωρίτερα φαίνεται να διασκέδαζαν σε ουζερί της περιοχής, τους επιτέθηκαν όταν ο ένας από αυτούς, που είχε αφήσει το μηχανάκι του στην πιάτσα, πήγε να το πάρει και βρήκε πάνω κλήση της αστυνομίας.
Θεωρώντας υπεύθυνους τους ταξιτζήδες της πιάτσας τους επιτέθηκε στην αρχή φραστικά και στη συνέχεια σωματικά με τη βοήθεια του και του δεύτερου προσώπου. Μάλιστα τον έναν ταξιτζή τον βούτηξε από το λαιμό και τον πέταξε κάτω, ενώ ο δεύτερος ταξιτζής τραυματίστηκε ελαφρά στην προσπάθειά του να σώσει τον συνάδελφό του.
Ο επαγγελματίας αυτοκινητιστής διακομίστηκε στα Επείγοντα, ενώ ενημερώθηκε η αστυνομία που ξεκίνησε αναζητήσεις για τους δύο δράστες της επίθεσης.
Στο LamiaReport μίλησε για το βίαιο επεισόδιο σε βάρος των συναδέλφων του ο πρόεδρος των ραδιοταξί Λαμίας, Πάνος Γρηγορόπουλος. «Έχει χτυπήσει στο κεφάλι. Δεν είναι πράγματα αυτά τώρα. Ποιος ο λόγος να χτυπήσουν τον συνάδελφο αυτά τα άτομα;», δηλώνει μεταξύ άλλων.
Δείτε βίντεο
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Lamiareport.gr, δύο άτομα που νωρίτερα φαίνεται να διασκέδαζαν σε ουζερί της περιοχής, τους επιτέθηκαν όταν ο ένας από αυτούς, που είχε αφήσει το μηχανάκι του στην πιάτσα, πήγε να το πάρει και βρήκε πάνω κλήση της αστυνομίας.
Θεωρώντας υπεύθυνους τους ταξιτζήδες της πιάτσας τους επιτέθηκε στην αρχή φραστικά και στη συνέχεια σωματικά με τη βοήθεια του και του δεύτερου προσώπου. Μάλιστα τον έναν ταξιτζή τον βούτηξε από το λαιμό και τον πέταξε κάτω, ενώ ο δεύτερος ταξιτζής τραυματίστηκε ελαφρά στην προσπάθειά του να σώσει τον συνάδελφό του.
Ο επαγγελματίας αυτοκινητιστής διακομίστηκε στα Επείγοντα, ενώ ενημερώθηκε η αστυνομία που ξεκίνησε αναζητήσεις για τους δύο δράστες της επίθεσης.
Στο LamiaReport μίλησε για το βίαιο επεισόδιο σε βάρος των συναδέλφων του ο πρόεδρος των ραδιοταξί Λαμίας, Πάνος Γρηγορόπουλος. «Έχει χτυπήσει στο κεφάλι. Δεν είναι πράγματα αυτά τώρα. Ποιος ο λόγος να χτυπήσουν τον συνάδελφο αυτά τα άτομα;», δηλώνει μεταξύ άλλων.
Δείτε βίντεο
@lamiareport.gr Έπεσε ξύλο σε πιάτσα ταξί στη Λαμία - Στα Επείγοντα του νοσοκομείου ένας ταξιτζής #lamia #lr #lamiareport #news ♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr
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