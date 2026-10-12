Οι σχέσεις δικαστών και δικηγόρων σε εκδήλωση του Παρατηρητηρίου Δικαιοσύνης
ΕΛΛΑΔΑ
Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών Παναγιώτης Λυμπερόπουλος Γιώργος Φλωρίδης Παναγιώτης Περάκης Ανδρέας Κουτσόλαμπρος

Οι σχέσεις δικαστών και δικηγόρων σε εκδήλωση του Παρατηρητηρίου Δικαιοσύνης

Η εκδήλωση θα γίνει την Τρίτη, 20/10 στις 18:30 στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών - Θα παραβρεθεί ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης

Οι σχέσεις δικαστών και δικηγόρων σε εκδήλωση του Παρατηρητηρίου Δικαιοσύνης
Παναγιώτης Τσιμπούκης
Το Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης (Justice Watch) διοργανώνει την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026 (18:30), στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (Ακαδημίας 60), συζήτηση με θέμα: «Η συνεργασία δικαστών και δικηγόρων προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης».

Η εκδήλωση αναμένεται με έντονο ενδιαφέρον μετά την ένταση που έχει προκληθεί και επικρατήσει το τελευταίο διάστημα μεταξύ δικαστών και δικηγόρων.

Ομιλητές θα είναι οι εκπρόσωποι των δύο βασικών θεσμικών εταίρων της Ελληνικής Δικαιοσύνης, δηλαδή ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Λυμπερόπουλος και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Την συζήτηση θα προλογίσει και θα συντονίσει ο πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Δικαιοσύνης και πρώην Πρόεδρος του CCBE Παναγιώτης Περάκης.

Παράλληλα, στην συζήτηση θα συμμετάσχουν η πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών Χριστόφορος Λινός, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Φινοκαλιώτης και η πρόεδρος της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ) Σοφία Συρογιάννη.

Μετά τις τοποθετήσεις θ΄ ακολουθήσει συζήτηση.
Παναγιώτης Τσιμπούκης

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