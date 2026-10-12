Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή για την 89χρονη στο Μενίδι: Την χτύπησαν χωρίς έλεος και την έπνιξαν

Ως βασικός ύποπτος για την άγρια δολοφονία της θεωρείται ο 62χρονος γιος της ο οποίος και κρατείται - Στο παρελθόν κυνηγούσε και απειλούσε τη μητέρα του, η οποία φέρεται να κρυβόταν για να μην την χτυπήσει