Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή για την 89χρονη στο Μενίδι: Την χτύπησαν χωρίς έλεος και την έπνιξαν
Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή για την 89χρονη στο Μενίδι: Την χτύπησαν χωρίς έλεος και την έπνιξαν
Ως βασικός ύποπτος για την άγρια δολοφονία της θεωρείται ο 62χρονος γιος της ο οποίος και κρατείται - Στο παρελθόν κυνηγούσε και απειλούσε τη μητέρα του, η οποία φέρεται να κρυβόταν για να μην την χτυπήσει
Συγκλονιστικά είναι τα ιατροδικαστικά ευρήματα από την εξέταση της σορού της 89χρονης γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδι λίγο μετά τις 1.30 τα ξημερώματα της Δευτέρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο ιατροδικαστής που διενήργησε την εξέταση, κ. Συμεών Μεσογίτης, διαπίστωσε πως η γυναίκα έφερε χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα.
Παράλληλα διαπιστώθηκε πως ο δράστης της προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο καθώς της έκλεισε το στόμα και την πίεσε στον λαιμό. Η γυναίκα προσπάθησε να αντισταθεί αλλά δεν τα κατάφερε.
Ως βασικός ύποπτος για την άγρια δολοφονία της θεωρείται ο 62χρονος γιος της ο οποίος και κρατείται.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν ο 62χρονος κυνηγούσε και απειλούσε τη μητέρα του, η οποία φέρεται να κρυβόταν για να μην την χτυπήσει.
Ο 62χρονος έχει προσαχθεί για την υπόθεση ενώ το ίδιο έχει συμβεί και για τον 69χρονο ανιψιό της ηλικιωμένης, ο οποίος ήταν αυτό που ενημέρωσε τις αρχές κάνοντας λόγο για φωνές.
Οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον 62χρονο γιο της ηλικιωμένης, ο οποίος είναι ρακοσυλλέκτης (όπως και η μητέρα του) και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο ιατροδικαστής που διενήργησε την εξέταση, κ. Συμεών Μεσογίτης, διαπίστωσε πως η γυναίκα έφερε χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα.
Παράλληλα διαπιστώθηκε πως ο δράστης της προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο καθώς της έκλεισε το στόμα και την πίεσε στον λαιμό. Η γυναίκα προσπάθησε να αντισταθεί αλλά δεν τα κατάφερε.
Ως βασικός ύποπτος για την άγρια δολοφονία της θεωρείται ο 62χρονος γιος της ο οποίος και κρατείται.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν ο 62χρονος κυνηγούσε και απειλούσε τη μητέρα του, η οποία φέρεται να κρυβόταν για να μην την χτυπήσει.
Ο 62χρονος έχει προσαχθεί για την υπόθεση ενώ το ίδιο έχει συμβεί και για τον 69χρονο ανιψιό της ηλικιωμένης, ο οποίος ήταν αυτό που ενημέρωσε τις αρχές κάνοντας λόγο για φωνές.
Οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον 62χρονο γιο της ηλικιωμένης, ο οποίος είναι ρακοσυλλέκτης (όπως και η μητέρα του) και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.
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