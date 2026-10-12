Νεκρή 89χρονη σε σπίτι στο Μενίδι, έχει προσαχθεί ο 62χρονος γιος της, θάνατο από ασφυξία «βλέπει» ο ιατροδικαστής
ΕΛΛΑΔΑ
Μενίδι Γιος ανιψιός Ασφυξία

Νεκρή 89χρονη σε σπίτι στο Μενίδι, έχει προσαχθεί ο 62χρονος γιος της, θάνατο από ασφυξία «βλέπει» ο ιατροδικαστής

Την αστυνομία ειδοποίησε ο 69χρονος ανιψιός της ηλικιωμένης λέγοντας ότι ακούει φωνές από το σπίτι στο οποίο έμενε η γυναίκα με τον γιο της

Νεκρή 89χρονη σε σπίτι στο Μενίδι, έχει προσαχθεί ο 62χρονος γιος της, θάνατο από ασφυξία «βλέπει» ο ιατροδικαστής
Κώστας Στάμου
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Νεκρή στο σπίτι που διέμενε στο Μενίδι  μαζί με τον γιο της, εντοπίστηκε λίγο μετά τις 1:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας μια 89χρονη γυναίκα.

Οι αστυνομικοί βρήκαν νεκρή τη γυναίκα, η οποία ήταν ρακοσυλλέκτρια, μετά από τηλεφώνημα που έκανε ο 69χρονος ανιψιός της ο οποίος είπε ότι άκουγε φωνές από το σπίτι στην οδό Σουλίου που έμενε η ηλικιωμένη μαζί με τον γιο της.

Όταν οι άνδρες της ΕΛΑΣ μπήκαν στο σπίτι βρήκαν την 89χρονη νεκρή με αμυχές και μώλωπες στο λαιμό και το πρόσωπο αλλά και σημάδια πάλης.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος κατά πληροφορίες, από την πρώτη εικόνα διαπίστωσε θάνατο μάλλον από ασφυξία.

Παράλληλα ο ιατροδικαστής προσδιόρισε την ώρα θανάτου της 89χρονς το απόγευμα της Κυριακής.

Οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον 62χρονο γιο της ηλικιωμένης, ο οποίος είναι και αυτός ρακοσυλλέκτης και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.
Κώστας Στάμου
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