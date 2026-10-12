Μπλόκο σε Instagram, Facebook και TikTok για παιδιά κάτω των 15 ετών από το 2027: Οι βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου και οι ευθύνες των πλατφορμών
Μπλόκο σε Instagram, Facebook και TikTok για παιδιά κάτω των 15 ετών από το 2027: Οι βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου και οι ευθύνες των πλατφορμών
Πώς θα λειτουργεί το Kids Wallet για τα social media - Σκέρτσος: Με την υγεία των παιδιών μας δεν παίζουμε - Παπαστεργίου: Επιδίωξή μας είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες να λειτουργούν με κανόνες που προστατεύουν έμπρακτα τα παιδιά και βοηθούν τους γονείς - Γεωργιάδης: Ο ψηφιακός εθισμός των ανηλίκων είναι ζήτημα δημόσιας υγείας
Σε Instagram, Facebook και TikTok μπαίνει το πρώτο ψηφιακό «μπλόκο» για τους ανηλίκους. Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης, από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα απαγορευτεί η πρόσβαση παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών σε αυτά τα τρία κοινωνικά δίκτυα, ενώ υπό διερεύνηση βρίσκεται και το Snapchat, καθώς και άλλα social media που θα ακολουθήσουν. Γνώμονας είναι η προστασία της ψυχικής και πνευματικής υγείας των παιδιών.
Το σχετικό νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εισάγεται αύριο, Τρίτη, προς συζήτηση στη Βουλή και ακολουθεί η ψήφισή του στην Ολομέλεια, η οποία προγραμματίζεται για την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ηλικιακό όριο 15 ετών και έναρξη εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2027.
Η πρωτοβουλία, την οποία εισηγούνται ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, εντάσσεται στην εθνική στρατηγική για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Στόχος είναι η πρόληψη του ψηφιακού εθισμού και η προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των ανηλίκων, με σαφείς υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες.
«Με την υγεία των παιδιών μας δεν παίζουμε. Αν χρειάζεται, θα μπούμε απέναντι και σε επιχειρηματικούς κολοσσούς», είπε ο κ. Σκέρτσος, ο οποίος εξέφρασε την ελπίδα, αφού σύμφωνα με σφυγμομέτρηση, περίπου το 80% των γονέων δηλώνει πως συμφωνεί με τα μέτρα, «να μη μας διχάσει στη Βουλή».
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε το σοκαριστικό στοιχείο πως τα παιδιά δηλώνουν πως έχουν λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα από την ηλικία 10-12 ετών και πως «το κράτος, η κυβέρνηση, η Πολιτεία, στηριζόμενη στα εξαιρετικά ανησυχητικά συμπεράσματα των επιστημονικών ερευνών, νομοθετεί για να βοηθήσει τους γονείς και να τους βγάλει από τη δύσκολη θέση».
Μιλώντας στο protothema.gr, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες να συνεργαστούν, εάν δεν θέλουν να έρθουν αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο αποζημιώσεων.
Η νομοθετική παρέμβαση απαντά στους κινδύνους από την αλγοριθμική ενίσχυση της παρατεταμένης χρήσης, όπως οι διαταραχές ύπνου και συγκέντρωσης, η κοινωνική απομόνωση και η έκθεση σε διαδικτυακό εκφοβισμό ή ακατάλληλο περιεχόμενο.
Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνικής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, λέει πως η παρέμβαση αυτή συμπληρώνει εργαλεία που ήδη λειτουργούν, όπως το parco.gov.gr και το Kids Wallet, το οποίο, όπως ανέφερε, ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό εργαλείο προστασίας των ανηλίκων, καθώς και τον περιορισμό της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία. Ο κ. Παπαστεργίου επεσήμανε με ένταση πως για το «μπλόκο» στα κοινωνικά δίκτυα, «δεν δίνουμε κανένα απολύτως προσωπικό δεδομένο των παιδιών μας (σε αντίθεση με σήμερα που τα έχουν δώσει όλα τα στοιχεία τους από μόνα τους, όπως άλλωστε έχουμε κάνει κι εμείς). Το Wallet δεν δίνει καν ημερομηνία γέννησης, παρά μόνο δίνει ένα flag, ένα σήμα ως προς το αν είναι πάνω ή κάτω των 15 ετών ο ή η χρήστης».
- Ευθύνη των πλατφορμών. Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν κατάλληλες, αναλογικές και αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας.
Το σχετικό νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εισάγεται αύριο, Τρίτη, προς συζήτηση στη Βουλή και ακολουθεί η ψήφισή του στην Ολομέλεια, η οποία προγραμματίζεται για την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ηλικιακό όριο 15 ετών και έναρξη εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2027.
Η πρωτοβουλία, την οποία εισηγούνται ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, εντάσσεται στην εθνική στρατηγική για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Στόχος είναι η πρόληψη του ψηφιακού εθισμού και η προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των ανηλίκων, με σαφείς υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες.
«Με την υγεία των παιδιών μας δεν παίζουμε. Αν χρειάζεται, θα μπούμε απέναντι και σε επιχειρηματικούς κολοσσούς», είπε ο κ. Σκέρτσος, ο οποίος εξέφρασε την ελπίδα, αφού σύμφωνα με σφυγμομέτρηση, περίπου το 80% των γονέων δηλώνει πως συμφωνεί με τα μέτρα, «να μη μας διχάσει στη Βουλή».
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε το σοκαριστικό στοιχείο πως τα παιδιά δηλώνουν πως έχουν λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα από την ηλικία 10-12 ετών και πως «το κράτος, η κυβέρνηση, η Πολιτεία, στηριζόμενη στα εξαιρετικά ανησυχητικά συμπεράσματα των επιστημονικών ερευνών, νομοθετεί για να βοηθήσει τους γονείς και να τους βγάλει από τη δύσκολη θέση».
Μιλώντας στο protothema.gr, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες να συνεργαστούν, εάν δεν θέλουν να έρθουν αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο αποζημιώσεων.
Η νομοθετική παρέμβαση απαντά στους κινδύνους από την αλγοριθμική ενίσχυση της παρατεταμένης χρήσης, όπως οι διαταραχές ύπνου και συγκέντρωσης, η κοινωνική απομόνωση και η έκθεση σε διαδικτυακό εκφοβισμό ή ακατάλληλο περιεχόμενο.
Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνικής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, λέει πως η παρέμβαση αυτή συμπληρώνει εργαλεία που ήδη λειτουργούν, όπως το parco.gov.gr και το Kids Wallet, το οποίο, όπως ανέφερε, ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό εργαλείο προστασίας των ανηλίκων, καθώς και τον περιορισμό της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία. Ο κ. Παπαστεργίου επεσήμανε με ένταση πως για το «μπλόκο» στα κοινωνικά δίκτυα, «δεν δίνουμε κανένα απολύτως προσωπικό δεδομένο των παιδιών μας (σε αντίθεση με σήμερα που τα έχουν δώσει όλα τα στοιχεία τους από μόνα τους, όπως άλλωστε έχουμε κάνει κι εμείς). Το Wallet δεν δίνει καν ημερομηνία γέννησης, παρά μόνο δίνει ένα flag, ένα σήμα ως προς το αν είναι πάνω ή κάτω των 15 ετών ο ή η χρήστης».
Οι βασικές ρυθμίσεις που προβλέπει το σχέδιο, είναι:- Όριο πρόσβασης στα 15 έτη. Απαγορεύεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που καλύπτει η ρύθμιση για ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.
- Ευθύνη των πλατφορμών. Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν κατάλληλες, αναλογικές και αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας.
- Προστασία της ιδιωτικότητας. Το Gov.gr Wallet και το Kids Wallet αποτελούν ενδεικτικά εργαλεία επαλήθευσης μέσω «διακριτικών ηλικίας», με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Δεν επιβάλλεται μία αποκλειστική
τεχνολογική λύση.
- Ευρωπαϊκή εποπτεία και κυρώσεις. Η εφαρμογή αξιοποιεί τους μηχανισμούς της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), με συνεργασία των αρμόδιων ελληνικών αρχών, της αρχής της χώρας εγκατάστασης κάθε πλατφόρμας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους.
Με πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα έχει συμβάλει ενεργά στην ευρωπαϊκή συζήτηση για κοινό ηλικιακό όριο και αξιόπιστη επαλήθευση ηλικίας. Παράλληλα με την εθνική παρέμβαση, συμμετέχει στη διαμόρφωση της πρότασης Κανονισμού «EU Kids Act», που προβλέπει κοινό όριο 15 ετών για αυτόνομο λογαριασμό και ευρύτερες υποχρεώσεις ασφαλούς σχεδιασμού των ψηφιακών υπηρεσιών. Η ευρωπαϊκή πρόταση αποτελεί διακριτή νομοθετική διαδικασία.
Στη διάρκεια της παρουσίασης του σχεδίου, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ανέφερε: «Η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο είναι ευθύνη της Πολιτείας και υποχρέωση των εταιρειών που σχεδιάζουν και λειτουργούν τις πλατφόρμες. Οι γονείς χρειάζονται ουσιαστική στήριξη απέναντι σε αλγορίθμους που επιδιώκουν να κρατούν τα παιδιά διαρκώς συνδεδεμένα. Με το νομοσχέδιο θέτουμε σαφές όριο στα 15 έτη και μεταφέρουμε την ευθύνη της επαλήθευσης ηλικίας στις πλατφόρμες. Πιστεύουμε στηντεχνολογία και στις δυνατότητές της. Γι’ αυτό οφείλουμε να τη ρυθμίζουμε με γνώμονα τον άνθρωπο, ιδιαίτερα όταν αφορά την υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών. Η ελληνική πρωτοβουλία προχωρά στη Βουλή και συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης».
Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, τόνισε ότι «το ηλικιακό όριο χρειάζεται αξιόπιστο τρόπο εφαρμογής. Το Gov.gr Wallet και το Kids Wallet που αποτελούν εργαλεία επιβεβαίωσης της ηλικίας με προστασία της ιδιωτικότητας και ελαχιστοποίηση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται. Το πλαίσιο παραμένει τεχνολογικά ουδέτερο, ώστε οι πλατφόρμες να μπορούν να αξιοποιούν κατάλληλες και αξιόπιστες λύσεις. Η Ελλάδα συμμετέχει από την πρώτη φάση στην ευρωπαϊκή προσπάθεια επαλήθευσης ηλικίας. Επιδίωξή μας είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες να λειτουργούν με κανόνες που προστατεύουν έμπρακτα τα παιδιά και βοηθούν τους γονείς».
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, είπε πως «ο ψηφιακός εθισμός των ανηλίκων είναι ζήτημα δημόσιας υγείας. Η προβληματική χρήση των κοινωνικών δικτύων μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο, τη συγκέντρωση, την αυτοεκτίμηση και τις σχέσεις των παιδιών. Χρειάζεται να παρέμβουμε έγκαιρα, πριν αυτές οι δυσκολίες παγιωθούν. Το ηλικιακό όριο αποτελεί μέτρο πρόληψης μέσα σε μια συνολική προσπάθεια προστασίας της ανηλικότητας. Θέλουμε τα παιδιά να έχουν χρόνο και χώρο για τη μάθηση, το παιχνίδι και τις πραγματικές επαφές που είναι απαραίτητες για την υγιή ανάπτυξή τους».
τεχνολογική λύση.
- Ευρωπαϊκή εποπτεία και κυρώσεις. Η εφαρμογή αξιοποιεί τους μηχανισμούς της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), με συνεργασία των αρμόδιων ελληνικών αρχών, της αρχής της χώρας εγκατάστασης κάθε πλατφόρμας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους.
Με πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα έχει συμβάλει ενεργά στην ευρωπαϊκή συζήτηση για κοινό ηλικιακό όριο και αξιόπιστη επαλήθευση ηλικίας. Παράλληλα με την εθνική παρέμβαση, συμμετέχει στη διαμόρφωση της πρότασης Κανονισμού «EU Kids Act», που προβλέπει κοινό όριο 15 ετών για αυτόνομο λογαριασμό και ευρύτερες υποχρεώσεις ασφαλούς σχεδιασμού των ψηφιακών υπηρεσιών. Η ευρωπαϊκή πρόταση αποτελεί διακριτή νομοθετική διαδικασία.
Στη διάρκεια της παρουσίασης του σχεδίου, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ανέφερε: «Η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο είναι ευθύνη της Πολιτείας και υποχρέωση των εταιρειών που σχεδιάζουν και λειτουργούν τις πλατφόρμες. Οι γονείς χρειάζονται ουσιαστική στήριξη απέναντι σε αλγορίθμους που επιδιώκουν να κρατούν τα παιδιά διαρκώς συνδεδεμένα. Με το νομοσχέδιο θέτουμε σαφές όριο στα 15 έτη και μεταφέρουμε την ευθύνη της επαλήθευσης ηλικίας στις πλατφόρμες. Πιστεύουμε στηντεχνολογία και στις δυνατότητές της. Γι’ αυτό οφείλουμε να τη ρυθμίζουμε με γνώμονα τον άνθρωπο, ιδιαίτερα όταν αφορά την υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών. Η ελληνική πρωτοβουλία προχωρά στη Βουλή και συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης».
Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, τόνισε ότι «το ηλικιακό όριο χρειάζεται αξιόπιστο τρόπο εφαρμογής. Το Gov.gr Wallet και το Kids Wallet που αποτελούν εργαλεία επιβεβαίωσης της ηλικίας με προστασία της ιδιωτικότητας και ελαχιστοποίηση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται. Το πλαίσιο παραμένει τεχνολογικά ουδέτερο, ώστε οι πλατφόρμες να μπορούν να αξιοποιούν κατάλληλες και αξιόπιστες λύσεις. Η Ελλάδα συμμετέχει από την πρώτη φάση στην ευρωπαϊκή προσπάθεια επαλήθευσης ηλικίας. Επιδίωξή μας είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες να λειτουργούν με κανόνες που προστατεύουν έμπρακτα τα παιδιά και βοηθούν τους γονείς».
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, είπε πως «ο ψηφιακός εθισμός των ανηλίκων είναι ζήτημα δημόσιας υγείας. Η προβληματική χρήση των κοινωνικών δικτύων μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο, τη συγκέντρωση, την αυτοεκτίμηση και τις σχέσεις των παιδιών. Χρειάζεται να παρέμβουμε έγκαιρα, πριν αυτές οι δυσκολίες παγιωθούν. Το ηλικιακό όριο αποτελεί μέτρο πρόληψης μέσα σε μια συνολική προσπάθεια προστασίας της ανηλικότητας. Θέλουμε τα παιδιά να έχουν χρόνο και χώρο για τη μάθηση, το παιχνίδι και τις πραγματικές επαφές που είναι απαραίτητες για την υγιή ανάπτυξή τους».
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