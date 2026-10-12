Μπλόκο σε Instagram, Facebook και TikTok για παιδιά κάτω των 15 ετών από το 2027: Οι βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου και οι ευθύνες των πλατφορμών

Πώς θα λειτουργεί το Kids Wallet για τα social media - Σκέρτσος: Με την υγεία των παιδιών μας δεν παίζουμε - Παπαστεργίου: Επιδίωξή μας είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες να λειτουργούν με κανόνες που προστατεύουν έμπρακτα τα παιδιά και βοηθούν τους γονείς - Γεωργιάδης: Ο ψηφιακός εθισμός των ανηλίκων είναι ζήτημα δημόσιας υγείας