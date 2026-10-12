Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου 77 μετανάστες σε δύο λέμβους ανοιχτά της Ιεράπετρας
Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου 77 μετανάστες σε δύο λέμβους ανοιχτά της Ιεράπετρας
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε νότια της νησίδας Χρυσή, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ – Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας
Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 77 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της νησίδας Χρυσή, στην Ιεράπετρα, προχώρησε το Λιμενικό Σώμα.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή πλωτού σκάφους του Λιμενικού.
Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν στις δύο λέμβους και περισυνελέγησαν από το πλήρωμα του σκάφους, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταφορά τους στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες, οι οποίες διευκόλυναν την επιχείρηση διάσωσης.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή πλωτού σκάφους του Λιμενικού.
Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν στις δύο λέμβους και περισυνελέγησαν από το πλήρωμα του σκάφους, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταφορά τους στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες, οι οποίες διευκόλυναν την επιχείρηση διάσωσης.
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