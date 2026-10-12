Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου 77 μετανάστες σε δύο λέμβους ανοιχτά της Ιεράπετρας
ΕΛΛΑΔΑ
Ιεράπετρα Μετανάστες Λιμενικό

Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου 77 μετανάστες σε δύο λέμβους ανοιχτά της Ιεράπετρας

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε νότια της νησίδας Χρυσή, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ – Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας

Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου 77 μετανάστες σε δύο λέμβους ανοιχτά της Ιεράπετρας
7 ΣΧΟΛΙΑ
Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 77 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της νησίδας Χρυσή, στην Ιεράπετρα, προχώρησε το Λιμενικό Σώμα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή πλωτού σκάφους του Λιμενικού.

Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν στις δύο λέμβους και περισυνελέγησαν από το πλήρωμα του σκάφους, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταφορά τους στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες, οι οποίες διευκόλυναν την επιχείρηση διάσωσης.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης