Σφοδρή βροχόπτωση και χαλάζι στον Βόλο, πλημμύρισαν οι δρόμοι, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος Πλημμύρα Βροχόπτωση Χαλάζι

Σφοδρή βροχόπτωση και χαλάζι στον Βόλο, πλημμύρισαν οι δρόμοι, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για προβλήματα ή τραυματισμούς

Σφοδρή βροχόπτωση και χαλάζι στον Βόλο, πλημμύρισαν οι δρόμοι, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σφοδρή βροχόπτωση έπληξε τον Βόλο μετά τις 4 το μεσημέρι της Κυριακής (11/10) και είχε ως αποτέλεσμα κάποιοι δρόμοι να μετατραπούν σε ποτάμια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για προβλήματα ή τραυματισμούς.

Όπως αναφέρει το gegonotanews, οι δρόμοι στην περιοχή των Παλαιών και του Παλαιού Λιμεναρχείου, στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Μελούνας πλημμύρισαν, ενώ στο κέντρο της πόλης έπεσε και χαλάζι.

Δείτε βίντεο:



Δείτε φωτογραφίες:

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