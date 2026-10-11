Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Σφοδρή βροχόπτωση και χαλάζι στον Βόλο, πλημμύρισαν οι δρόμοι, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σφοδρή βροχόπτωση και χαλάζι στον Βόλο, πλημμύρισαν οι δρόμοι, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για προβλήματα ή τραυματισμούς
Σφοδρή βροχόπτωση έπληξε τον Βόλο μετά τις 4 το μεσημέρι της Κυριακής (11/10) και είχε ως αποτέλεσμα κάποιοι δρόμοι να μετατραπούν σε ποτάμια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για προβλήματα ή τραυματισμούς.
Όπως αναφέρει το gegonotanews, οι δρόμοι στην περιοχή των Παλαιών και του Παλαιού Λιμεναρχείου, στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Μελούνας πλημμύρισαν, ενώ στο κέντρο της πόλης έπεσε και χαλάζι.
Δείτε βίντεο:
Δείτε φωτογραφίες:
Όπως αναφέρει το gegonotanews, οι δρόμοι στην περιοχή των Παλαιών και του Παλαιού Λιμεναρχείου, στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Μελούνας πλημμύρισαν, ενώ στο κέντρο της πόλης έπεσε και χαλάζι.
Δείτε βίντεο:
Δείτε φωτογραφίες:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα