Αύριο οι ανακοινώσεις για το όριο ηλικίας για τους ανήλικους στα social media
ΕΛΛΑΔΑ
Social Media Μέσα κοινωνικής δικτύωσης Ανήλικοι

Αύριο οι ανακοινώσεις για το όριο ηλικίας για τους ανήλικους στα social media

Το νέο πλαίσιο για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα παρουσιάσουν τρεις υπουργοί

Αύριο οι ανακοινώσεις για το όριο ηλικίας για τους ανήλικους στα social media
Αναλυτική παρουσίαση των νέων ρυθμίσεων για τη θέσπιση ορίων ηλικίας στην πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ενόψει της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

Τις ρυθμίσεις θα παρουσιάσουν στις 11:00 π.μ. οι υπουργοί Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ενώ η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο ισόγειο του Μποδοσάκειου Μεγάρου.

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης