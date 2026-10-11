Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Αύριο οι ανακοινώσεις για το όριο ηλικίας για τους ανήλικους στα social media
Αύριο οι ανακοινώσεις για το όριο ηλικίας για τους ανήλικους στα social media
Το νέο πλαίσιο για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα παρουσιάσουν τρεις υπουργοί
Αναλυτική παρουσίαση των νέων ρυθμίσεων για τη θέσπιση ορίων ηλικίας στην πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ενόψει της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.
Τις ρυθμίσεις θα παρουσιάσουν στις 11:00 π.μ. οι υπουργοί Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ενώ η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο ισόγειο του Μποδοσάκειου Μεγάρου.
Τις ρυθμίσεις θα παρουσιάσουν στις 11:00 π.μ. οι υπουργοί Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ενώ η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο ισόγειο του Μποδοσάκειου Μεγάρου.
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