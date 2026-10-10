Φωτιά στη δυτική Θεσσαλονίκη με πυκνούς μαύρους καπνούς ορατούς από μεγάλη απόσταση
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Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Θεσσαλονίκη Ωραιοκάστρο

Φωτιά στη δυτική Θεσσαλονίκη με πυκνούς μαύρους καπνούς ορατούς από μεγάλη απόσταση

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο με ξερά χόρτα και σκουπίδια στη Συμμαχική Οδό - Στο σημείο επτά πυροσβεστικά οχήματα

Φωτιά στη δυτική Θεσσαλονίκη με πυκνούς μαύρους καπνούς ορατούς από μεγάλη απόσταση
Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (10/10) στη δυτική Θεσσαλονίκη, με πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από το σημείο και να γίνεται ορατός σε μεγάλη απόσταση.

Οι φλόγες ξέσπασαν σε χώρο όπου υπάρχουν ξερή βλάστηση και απορρίμματα, κατά μήκος της Συμμαχικής Οδού, κοντά σε οίκο ευγηρίας στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Δέλτα.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν στην περιοχή.

Οι μαύροι καπνοί που έχουν δημιουργηθεί από την καύση των υλικών διακρίνονται από διάφορα σημεία της δυτικής πλευράς της Θεσσαλονίκης.

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