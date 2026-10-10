Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, πιθανώς ισχυρά φαινόμενα τη νύχτα – Πού θα φτάσει τους 28 βαθμούς η θερμοκρασία

Άστατος ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες – Νοτιάδες έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο και μικρή πτώση της θερμοκρασίας





Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της, χωρίς ωστόσο να απομακρύνεται σημαντικά από τα επίπεδα των προηγούμενων ημερών, καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου.







Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά – Πιθανώς ισχυρά φαινόμενα τη νύχτα Το πιο άστατο σκηνικό αναμένεται να επικρατήσει στο Ιόνιο και τη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα, όπου προβλέπονται νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες.



Τα φαινόμενα θα απασχολήσουν τις δυτικές περιοχές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας στα βορειοδυτικά δεν αποκλείεται οι καταιγίδες να παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση.







Πού θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στην υπόλοιπη χώρα Στην υπόλοιπη Ελλάδα, ο καιρός θα είναι γενικά πιο ήπιος, χωρίς ωστόσο να λείψουν οι νεφώσεις και οι τοπικές βροχοπτώσεις.



Ειδικότερα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται παροδική αύξηση των νεφώσεων στα ηπειρωτικά, με εξαίρεση τη Θράκη, καθώς και στην Κρήτη.



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Η αστάθεια θα είναι περισσότερο αισθητή κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, με τα φαινόμενα να έχουν κατά βάση τοπικό χαρακτήρα.



Ενισχύονται οι νοτιάδες στο Ιόνιο Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας από νότιες διευθύνσεις, με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ.



Στο Ιόνιο, ωστόσο, θα είναι ισχυρότεροι, φτάνοντας αρχικά τα 5 μποφόρ και βαθμιαία, κατά τόπους, τα 6 μποφόρ.



Με βροχές, τοπικές καταιγίδες και αυξημένες νεφώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας θα κυλήσει ο καιρός, με τα περισσότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της νύχτας οι καταιγίδες στα βορειοδυτικά ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρές, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα παρουσιάσει εναλλαγές, με διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και τοπικές βροχές, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της, χωρίς ωστόσο να απομακρύνεται σημαντικά από τα επίπεδα των προηγούμενων ημερών, καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου.Παράλληλα, οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά στο Ιόνιο, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.Το πιο άστατο σκηνικό αναμένεται να επικρατήσει στο Ιόνιο και τη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα, όπου προβλέπονται νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες.Τα φαινόμενα θα απασχολήσουν τις δυτικές περιοχές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας στα βορειοδυτικά δεν αποκλείεται οι καταιγίδες να παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση.Οι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για κατά τόπους έντονες βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες, όταν και αναμένεται η μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών φαινομένων.Στην υπόλοιπη Ελλάδα, ο καιρός θα είναι γενικά πιο ήπιος, χωρίς ωστόσο να λείψουν οι νεφώσεις και οι τοπικές βροχοπτώσεις.Ειδικότερα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται παροδική αύξηση των νεφώσεων στα ηπειρωτικά, με εξαίρεση τη Θράκη, καθώς και στην Κρήτη.Στις περιοχές αυτές θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.Η αστάθεια θα είναι περισσότερο αισθητή κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, με τα φαινόμενα να έχουν κατά βάση τοπικό χαρακτήρα.Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας από νότιες διευθύνσεις, με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ.Στο Ιόνιο, ωστόσο, θα είναι ισχυρότεροι, φτάνοντας αρχικά τα 5 μποφόρ και βαθμιαία, κατά τόπους, τα 6 μποφόρ.

Διαφορετική θα είναι η εικόνα στα Δωδεκάνησα, όπου οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ.



Μικρή πτώση της θερμοκρασίας – Έως 28 βαθμούς ο υδράργυρος Παρά τις βροχές και την αστάθεια, οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή.



Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 25 έως 28 βαθμούς Κελσίου.



Τέλος, τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου θα επικρατούν χαμηλές νεφώσεις και υγρασία.