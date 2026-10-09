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Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει βροχές, καταιγίδες, αλλά και 30άρια, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
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Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει βροχές, καταιγίδες, αλλά και 30άρια, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη - Στους 27 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία - Το σκηνικό του καιρού το Σαββατοκύριακο

Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει βροχές, καταιγίδες, αλλά και 30άρια, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Το βαρομετρικό χαμηλό που ήδη επηρεάζει τη γειτονική μας Ιταλία με βροχές και καταιγίδες αναμένεται σήμερα και αύριο να επηρεάσει και τη χώρα μας, κυρίως τα δυτικά τμήματα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια, από την Κυριακή, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και ανατολικότερα.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τον υδράργυρο να πλησιάζει ακόμη και τους 30 βαθμούς.

🌡️ Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει καταιγίδες, αλλά και 30άρια, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema.

Πιο αναλυτικά:

Για σήμερα, Παρασκευή (9/10), αναμένονται τοπικές βροχές στη δυτική Ελλάδα, ενώ στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 με 26 βαθμούς στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το Ιόνιο.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν κυρίως από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 4 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο.

Κλείσιμο
Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης ηλιοφάνεια, με ασθενείς ανέμους στον Θερμαϊκό και τη μέγιστη θερμοκρασία να αγγίζει τους 27 βαθμούς.

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο αναμένονται βροχές κυρίως στα δυτικά, αλλά και σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 30 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Την Κυριακή οι βροχές θα ενταθούν στο Ιόνιο και την ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ σταδιακά, μέχρι τη Δευτέρα, θα επεκταθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση.

Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν από την Κυριακή το απόγευμα και κατά διαστήματα τη Δευτέρα.

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